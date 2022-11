Julie Voet na tweede plaats op CrossCup in Mol: “Ik trek nu met het nodige vertrouwen naar Roeselare”

VeldlopenZondag werd aan het Zilvermeer in Mol de eerste individuele manche van de CrossCup afgewerkt. Terwijl de West-Vlaamse mannen en vrouwen bij de wedstrijden voor senioren geen rol van betekenis speelden, liet Julie Voet zich bij de junioren opnieuw opmerken. Na een mooie wedstrijd liep ze als tweede over de finish en mocht daardoor voor het eerst in haar carrière op het podium van een CrossCup-wedstrijd. “Ik was zo dicht bij de overwinning”, zegt ze.

Op de CrossCup Relays had Julie Voet (18) al bewezen dat ze in goeie vorm verkeerde, maar toch was het voor de echte bevestiging uitkijken naar de eerste individuele CrossCup-manche in Mol. Een zanderige omloop is voor heel wat atleten een struikelblok en in het verleden had de jonge Boezingse het ook altijd zwaar aan het Zilvermeer. “Ik heb het laatste jaar veel getraind op zanderige ondergrond en ik voelde ook dat het beter liep dan vorig jaar. Toch blijft het een hele uitdaging voor mij. Ik heb zondag heel wat kopwerk verricht, maar op de zandstroken nam Charlotte Penneman steeds over. Zij was daar duidelijk de betere in, maar in het bos kon ik dan beter uit de voeten”, zegt ze.

Het werd dan ook een spannende wedstrijd in Mol met Charlotte Penneman, Julie Voet en Marie Bilo in de hoofdrol. Uiteindelijk was het Penneman die het laken naar zich toetrok in de eindfase en liep Voet zes seconden later als tweede over de finish. “Het gevoel tijdens de wedstrijd was heel goed en ik ben heel tevreden met mijn tweede plaats. Toch blijf ik een beetje met een dubbel gevoel achter. Ik was er immers zo dichtbij”, gaat ze verder.

Roeselare

Met die prestatie trekt de atlete van AV Roeselare wel met het nodige zelfvertrouwen richting de West-Vlaamse manche van de CrossCup, die op 27 november wordt afgewerkt in Roeselare. “Ik vind dat we er met zijn drieën bovenuit staken en dat we er een mooie wedstrijd van gemaakt hebben. Over een EK-selectie durf ik nog niet te veel na te denken, maar ik denk wel dat ik de ambitie mag hebben om me daarvoor te kwalificeren. We zien wel”, besluit de studente kinesitherapie.

