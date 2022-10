Julie Voet maakt indruk op de CrossCup Relays: “Benieuwd waar ik sta in de individuele wedstrijden”

VeldlopenTijdens de CrossCup Relays in Berlare finishte de vrouwenploeg van AV Roeselare net als vorig jaar op een mooie, maar ondankbare vierde plaats. De gevestigde waarden, Evy Pieters en Hanna Vandenbussche, presteerden op niveau, maar het was vooral de jonge Julie Voet (18) die indruk maakte. “De wedstrijd geeft vertrouwen voor de CrossCup-wedstrijden in Mol en Roeselare”, klinkt het.

In Berlare kwam Julie Voet als tweede loopster in actie en deed dat uitstekend. Evy Pieters lanceerde haar in zevende positie en de Boezingse rukte op behoorlijk indrukwekkende wijze op naar de tweede positie. “Het ging inderdaad heel vlot”, zegt ze. “Het was wel goed dat ik de atletes voor me zag lopen, want zo had ik telkens een mikpunt. Ik ben er gewoon vol voor gegaan en uiteindelijk kon ik de stok in tweede positie aan Hanna doorgeven.” Hanna Vandenbussche, in volle voorbereiding op de marathon van Valencia, liep een goeie wedstrijd, maar 2800m is een beetje kort voor haar. Uiteindelijk liep de Diksmuidse als vierde over de streep en ze leek zich na afloop te excuseren bij haar ploeggenotes. “Dat was nergens voor nodig natuurlijk”, gaat Voet verder. “We lopen als team en je kan ook niemand iets kwalijk nemen. Ik vind dat we het alledrie uitstekend gedaan hebben en we mogen trots zijn op onze vierde plaats.”

CrossCup Mol

Dit weekend staat de eerste individuele manche van de CrossCup in Mol op het programma. “Ik loop nog tot de wedstrijd in Roeselare bij de juniores en ik ben heel benieuwd waar ik sta. Ik weet dat ik in goeie doen ben en de wedstrijd in Berlare was heel goed voor mijn zelfvertrouwen, maar ik heb er geen idee van hoe goed de tegenstand zal zijn. Ik ga sowieso afwachtend lopen in Mol en dan zie ik wel waar ik strand.”

EK veldlopen

Vorige winter had Voet haar zinnen gezet op het EK veldlopen, maar daar staart ze zich dit jaar niet meer blind op. “Vorige winter had ik me specifiek voorbereid op de selectiewedstrijd in Roeselare, maar dat draaide uit op een ontgoocheling. Het parcours was een grote modderpoel en daarin kwam ik totaal niet tot mijn recht. Bovendien was er vorig jaar heel wat te doen over de hele selectieprocedure voor dat EK. Ach, het zit ergens wel in mijn achterhoofd, maar ik laat het gewoon allemaal op me afkomen.”

Wegwedstrijden

Julie Voet doet het goed als veldloopster, maar haar toekomst ligt allicht op de weg. Begin oktober won ze in Rijsel nog de 5km in een zeer sterke chrono van 16.30. “Dat was een verrassing voor iedereen, denk ik. Ik kwam net uit een rustperiode en ik wou gewoon eens testen hoe goed de conditie was”, lacht ze. Uitstekend dus, want ze klopte er de Ethiopische topfavoriete Asimarech Mengsitu en zette een zeer scherp persoonlijk record neer. “Op de piste liep ik nog nooit onder de 17 minuten op de 5000m. Ik ben sowieso meer een type voor de weg dan voor de piste. Mentaal is de lange afstand op de piste ook niet zo gemakkelijk, vind ik. Maar goed, de komende maanden ligt de focus nu wel op het veldlopen”, besluit ze.