Julie Voet loopt schitterende 10 km in Rijsel: “Deze prestatie zag ik niet meteen aankomen”

Volleybal Champions Play-Offs Robin Overbeeke (Lindemans Aalst) na nipt verlies in Menen: “Dit voelt aan als een gemiste kans”

In de reguliere competitie wist Lindemans Aalst de uitwedstrijd tegen Menen winnend af te sluiten na nipte winst in de tiebreak. Zaterdagavond in de play-offs waren de rollen omgekeerd. De thuisploeg toonde zich het best in de beslissende set (15-25, 25-23, 25-14, 23-25 en 15-13).