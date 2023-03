Julie Voet loopt schitterende 10 km in Rijsel: “Deze prestatie zag ik echt niet aankomen”

Volleybal Anshel Ver Eecke blikt met Gent terug op een fantasti­sche wedstrijd tegen Maaseik: “Het had nog leuker geweest, als we de tiebreak hadden gehaald”

De Champions Play-offs in het mannenvolleybal wordt in twee categorieën afgewerkt. De twee topteams Maaseik en Roeselare zullen strijden voor de landstitel. Zo veel is duidelijk. De vier overige ploegen - Gent, Leuven, Menen en Aalst - vechten onderling voor de plaatsen drie tot en met zes. Dat dit helemaal niet voor een saaie eindronde zorgt, bewijzen de resultaten. De spanning in de ‘Lotto Volley League’ was nog nooit zo groot.