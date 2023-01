Julie Voet en Jonathan Goudeseune oppermachtig op PK veldlopen in Roeselare

Nadat Schiervelde in november al de beste nationale veldlopers mocht ontvangen voor de West-Vlaamse manche van de CrossCup, werden er zondag nu ook de Provinciale veldlooptitels uitgedeeld. Het parcours was in de vergelijking met de CrossCup lichtjes gewijzigd, maar dat werd door de meeste atleten wel gesmaakt. Bij de senioren vrouwen waren alle ogen gericht op Julie Voet.

De 19-jarige atlete uit Boezinge werd begin december heel knap 22ste op het EK veldlopen bij de juniores en is momenteel met voorsprong de beste West-Vlaamse veldloopster. “De wedstrijd in Turijn was mijn laatste wedstrijd als juniore en vanaf nu loop ik dus mee met de senioren”, zegt de atlete van AV Roeselare. “ Ik wou vandaag eigenlijk gewoon winnen en daarom had ik me voorgenomen om de eerste ronde een beetje de kat uit de boom te kijken. Uiteindelijk is het wel een beetje anders uitgedraaid. Ik had al meteen een gaatje op mijn concurrentes en ben dan maar gewoon aan een vlot tempo doorgegaan. Niemand bleek te kunnen volgen en daardoor werd het een lange solowedstrijd. Ik ben heel tevreden, want het liep heel vlot, zonder dat ik ook echt moest doorduwen.”