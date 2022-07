Julie Vereecke en Olaf Vanhooren winnen sterrentoernooi van TC De Mote

In mannen 1 werd de finale wat later opgestart omdat beide spelers in een ITF-toernooi verplichtingen hadden. Olaf Vanhooren, goed voor 100 punten, had in zijn halve finale afstand genomen van zijn clubgenoot Tibo Duyck terwijl Diede Desimpelaere bij een 3-2-voorsprong in de beslissende set zijn tegenstander Noah Pleysier zag opgeven. In de eindstrijd haalde Olaf Vanhooren het met 6-3, 6-4. In de hoogste vrouwenreeks liet Julie Vereecke, een 95-punter, zich in de finale niet in de luren leggen door de ervaren Barbara Dewilde, een 90-punter van TC Kortemark. Vereecke won de finale met 6-2, 6-3.