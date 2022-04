Julie Stockman met eerste zege op zak naar Leiedal Koerse: “In dienst, want Meijering kan top tien halen”

WIELRENNEN VROUWEN ELITEJulie Stockman (22) heeft een eerste zege beet. Afgelopen zondag zette ze in een sprint de kermiskoers in Wortegem-Petegem naar haar hand. Zaterdag rijdt ze Leiedal Koerse, een 1.2-wedstrijd met start en aankomst in Bavikhove.

Leider in het ‘Stocki-klassement’! Julie’s tweelingbroers Abram en Michiel Stockman konden dit seizoen nog niet winnen. Dus is zij op dit ogenblik de trots van de familie. “Ik weet dat ik in een sprint redelijk snel ben”, glundert Julie Stockman. “Bij de junioren zette ik ook wel eens een spurt op mijn naam. In Wortegem-Petegem zat in elke ronde een stuk vals plat. In de slotronde moest ik daar in de eerste tien zitten, besefte ik. Omdat ik dacht dat daar iemand nog iets zou proberen en er nadien een lange afdaling kwam. Mijn plan kon ik perfect uitvoeren.”

Hele zware koers

De renster van het continentale Multum Accountants Ladies CT was sneller dan de Oekraïense Ganna Solovei en de Nederlandse Susanne Meistrok. Vermoedelijk zal Stockman zaterdag in Leiedal Koerse opnieuw enkele van die rensters bekampen. In Bavikhove komt ze met een andere ingesteldheid aan de start. “Mareille Meijering zit in onze selectie”, verduidelijkt Stockman, die bij de marine in Zeebrugge waakt over de conditie van de militairen. “Mareille haalde dit seizoen al de top twintig in de Omloop. Leiedal Koerse is van een iets lager niveau. Dus moet mijn Nederlandse ploegmakker de top tien kunnen halen. Ik zal in dienst rijden. De verkenning woensdag leerde me dat het een hele zware wedstrijd wordt. Zelf zal ik blij zijn als ik op een deftige manier de streep haal.”

Negen hellingen

De rensters worden (start 12.15 uur) in de Vlaamse Ardennen over Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Station-, Kapel-, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg gestuurd. Terug in Bavikhove wachten nog drie plaatselijke ronden van 9km. Rond 16 uur zal de winnares over de streep flitsen. Een uurtje later maakt ook E3 Saxo Bank Classic, een UCI-koers voor junioren, aankomst. Om 17.30 uur wordt het After Classics Criterium op gang gebracht, met als belangrijkste deelnemers Dylan Van Baarle, Yves Lampaert, Christophe Laporte, Sep Vanmarcke, Tim Declercq, Xandro Meurisse, Gianni Vermeersch, Julien Vermote, Arjen Livyns en de broers Stockman.