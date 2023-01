Julie Smeets (VDK Gent): “Ik stop niet met volleyballen vooraleer ik de Belgische beker veroverd heb”

De openingsset verliezen en in de derde set standhouden na een zenuwslopend slot tegen de Spaanse ploeg. Tenslotte in de beslissende set Socuellamos krachtig afstoppen, ook toen de exotische tegenstander na een 16-7 achterstand nog dreigend kwam opzetten. Dat was woensdagavond het wilskrachtig scenario van de Belgische kampioenenploeg. De begeerte om de kwartfinale te bereiken was bijzonder groot in de Gentse groep. Er waren alleen maar uitblinkers, Julie Smeets werd uitverkoren tot ‘women of the game’.