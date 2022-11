Julie Smeets en VDK Gent winnen opnieuw van VC Oudegem: “Opslagdruk en foutenlast waren beslissende factoren”

Volleybal liga AVDK Gent heeft zondagavond in Oudegem een 2-1-achterstand kunnen ombuigen naar 2-3-winst tijdens de topontmoeting van de Belgische Liga. Vanaf het eerste punt werd reeds duidelijk dat de service een bepalende factor zou zijn tijdens deze confrontatie. VDK Gent won veertien dagen geleden van Oudegem in het kader van de Supercup. Nu moesten Julie Smeets en haar team alweer hard zwoegen om de twee competitiepunten te veroveren.

Julie Smeets speelde een belangrijke rol in deze partij. Vooral haar opslagreeks bij het begin van de vierde set, toen zij haar team van 5-2 naar 5-11 bracht, bleek achteraf doorslaggevend. “Tegen Oudegem is het altijd lastig spelen”, beweert de hoofdaanvalster van VDK. “Zij blijven strijdlustig. Vandaag waren er twee factoren die over winst of verlies beslisten: de servicedruk en de foutenlast. Bij ons liep het almaar beter.”

Teamprestatie

“Ik neem de prestatie van onze jonge aanwinst Eline Van Elsen als voorbeeld”, verduidelijkt Julie Smeets. “Ze nam een aarzelende start, omdat ze sterk geviseerd werd door Oudegem. Maar ze eindigde fantastisch met een foutloze zes op zes en een perfecte aanvalsscore, samen met een paar krachtige topspin-services erbovenop. De foutenlast deed ons daarentegen de derde set verliezen. We hadden - met Marlies Janssens - een mooie 19-23- voorsprong opgebouwd. Maar Oudegem pakte de set met 27-25. Dankzij onze weerbaarheid en wilskracht konden we het nadien rechtzetten”, glimlacht de volleybalster uit Lint. “Ik vermeld graag de andere speelsters, wat dit was een echte teamprestatie.”

Die derde set lag coach Morand toch even op de maag. “We zaten telkens in een bepaalde rotatie vast”, klinkt de Gentse coach achteraf opgelucht. “Op Oudegem twee punten halen, is een echte bonus. We komen uit een zware periode met veel wedstrijden. Om dan - vanuit een achterstand - toch met 2-3 zegevieren, is deugddoend. We hebben de oplossingen gevonden. Ik ben heel blij met deze overwinning.”

De top drie met Asterix Avo, VDK Gent en VC Oudegem begint zich zachtjes af te scheiden van de rest. Volgend weekend moet Gent naar Genk. Het Limburgse team is de dichtste achtervolger op de Oost-Vlaamse ploegen. Alweer een verplaatsing voor VDK, alweer een belangrijk duel.

