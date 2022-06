Julie Sap pakt haar eerste Belgische tijdrittitel ooit: “Heel blij met deze uitslag”

Amper een jaar nadat ze haar allereerste tijdrit ooit reed mocht Julie Sap al een driekleur aantrekken. In Gavere pakte ze tegen de klok de Belgische titel bij de clubrensters. Twaalf maanden eerder werd ze in die nevenranking derde.

De dertigjarige Julie Sap glunderde in haar tricolore trui. En met haar Team Keukens Redant, de Oost-Vlaamse ploeg van de renster uit Beernem. “Vorig jaar reed ik op het BK in Ingelmunster mijn allereerste tijdrit bij de vrouwen elite”, blikt Sap even terug. “Overall klokte ik de veertiende tijd, onder de clubrensters werd ik derde. Nu doe ik twee plaatsen beter.”

Snel kunnen herlanceren

Lotte Claes, vorig jaar kampioene onder de clubrensters, stapte over naar een UCI-team. Fauve Bastiaenssen haalde toen zilver, maar kwam in Gavere niet in de buurt van de medailles. Die gingen naar Julie Sap, Elena Debouck en Saartje Vandenbroucke. Een volledig West-Vlaams podium bij de clubrensters. Sap was over 23,1 kilometer 22 seconden sneller dan Debouck. Vandenbroucke gaf nog vijf seconden meer toe. Overall klokte Sap de negende chrono. Op Lotte Kopecky, die voor de vierde keer op rij de Belgische tijdrittitel pakte, gaf ze 2’38 toe.

“Een tijdrit probeer ik altijd zo gelijkmatig mogelijk in te delen”, ging Sap verder. “Dat is hier redelijk gelukt. Na driekwartkoers had ik even een dipje, maar ik heb me snel opnieuw kunnen lanceren. Denk dat ik in een mooie tijd gefinisht ben. Met dit resultaat ben ik zeker blij. Mijn persoonlijke cijfers moet ik nog analyseren. Deze tijdrit heb ik op gevoel gereden. Ben wel heel blij met deze driekleur. Dit doet deugd. En motiveert om nog meer het accent op wielrennen te leggen.”

Eerste BK op de weg

Zondag rijdt Sap in Middelkerke haar allereerste BK op de weg. “Die koers is helemaal niet te vergelijken met wat we vandaag deden”, ging Sap verder. “Ik ga zo goed mogelijk de koers proberen lezen. Positioneren zal belangrijk zijn. Maar iedereen zal vooraan willen zitten. Voor mij is dat niet zo makkelijk. Voor volgend jaar maakte ik nog geen plannen. Ga ik nog triatlon doen? Ik weet het niet, dat is nog niet beslist. Maar de focus blijft zeker liggen op de koers, dat gaat in 2023 niet veranderen. Of dat bij een UCI-ploeg zal zijn? Geen idee. Bij Team Keukens Redant zit ik ook heel goed.”