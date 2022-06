Julie Sap naar Gavere voor BK tegen de klok: “Op basis van chrono beloftenkampioen Alec Segaert een snel parcours”

Woensdag gaat de dertigjarige renster van Team Keukens Redant een tweede keer het parcours van het BK tijdrijden in Gavere verkennen. Twee maanden geleden trainde ze een eerste keer op de omloop. “Ik moet het zeker nog eens opfrissen, maar na mijn eerste kennismaking vond ik het een mooi parcours”, vertelt Sap. “Volgens mij iets minder technisch dan vorig jaar in Ingelmunster. Toen waren er een paar bruggen en enkele moeilijke bochten. In Gavere zijn die bochten er volgens mij niet. Ik zag dat Alec Segaert op het BK tijdrijden voor beloften op dezelfde omloop een gemiddelde van 49 kilometer per uur haalde. Het lijkt dus een heel snel parcours ook al is het een beetje golvend.”

Liever rondje extra

Eerlijke discipline

In elk geval pakte Julie Sap half april in Baliebrugge-Ruddervoorde de West-Vlaamse tijdrittitel. Over 16,5 kilometer was ze vier seconden sneller dan Lotte Claes. Ze zette ook de nationale testtijdritten in Poperinge en Borlo op haar naam. Dat doet haar nog niet dromen van de driekleur. “Tijdrijden is wel een heel eerlijke discipline”, glundert Sap. “De vorm van de dag is bepalend. Wie de sterkste is wint.”