Julie Sap na lange solo in 1.1 in Schellebelle: “Content met prestatie, maar geen grootspraak over BK tijdrijden”

Ook al had ze niet gewonnen, aan het einde van de GP Eco-Struct in het Oost-Vlaamse Schellebelle mocht Julie Sap naar het podium om een bloemtuil in ontvangst te nemen. Ze reed bijna de helft van deze 1.1-koers alleen voorop.

Nadat een vlucht van negen rensters, met favorietes als Lorena Wiebes en Rachele Barbieri, tenietgedaan werd ging Julie Sap zaterdag solo haar kans. “Een echte demarrage was het niet”, beweerde de 29-jarige renster van Team Keukens Redant. “In de zone van de bevoorrading had ik plots een gaatje, ik zette door en was weg. Voor de start had ik niet echt een plan. Vorige week was ik gevallen. Ik hoorde dat de koers in Schellebelle eerder stresserend is. Rechtop blijven en in het peloton extra ervaring opdoen, dat was een beetje het doel. Tot ik plots helemaal alleen weg was.”

De voorsprong van Julie Sap klom tot één minuut. Bij het aansnijden van de laatste lokale ronde van zeven kilometer had ze nog altijd een bonus van 25 seconden. “Na een tijdje begin je er natuurlijk wel wat in te geloven”, gaf Sap toe. “Maar ik ben nooit beginnen dromen. Ik wist dat er een sterke trein achter mij kwam. Die trein kwam, zag en overwon. Deze bloemen voor de strijdlust zie ik niet als een troostprijs. Ik ben tevreden over mijn prestatie. Ook zonder die bloemen was ik content geweest over wat ik in deze koers liet zien.”

Gavere al verkend

Terecht! Sap zorgde ervoor dat de grotere ploegen in de finale uit hun pijp moesten komen. Uiteindelijk werd ze op een viertal kilometer van de streep door het peloton ingerekend. De wedstrijd draaide uit op een sprint die gewonnen werd door de Nederlandse Charlotte Kool, vorige zomer in Knokke winnares van een halve etappe van de Baloise Ladies Tour. Voor Julie Sap was de solo van circa zestig kilometer een goeie training voor het BK tijdrijden van donderdag 23 juni in Gavere.

“Deze week ben ik het parcours gaan verkennen”, aldus Sap. “Het is een leuke omloop, ik zie het best zitten. Vorig jaar werd ik bij de clubploegen derde en twee minuten na Lotte Kopecky veertiende algemeen. Grote uitspraken over dat BK ga ik niet doen. Ik ga gewoon zo hard mogelijk proberen rijden.”