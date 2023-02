Julie Nicolaes staat voor haar eerste piste-EK bij de elite: “Ik wil vooral leren. Of zoals ik altijd zeg: stelen met mijn ogen”

Meteen selectie

Goede resultaten die haar al meteen een selectie voor het EK in Zwitserland opleveren. Niet echt een verrassing, al is ze het daar zelf niet mee eens. “Vergeet niet dat dit een EK is bij de elite en in die reeks moet het voor mij nog allemaal gebeuren. Natuurlijk ben ik blij, vooral omdat deze kans een bewijs is dat Belgian Cycling in mij gelooft. Ik trek met duidelijke ambities naar het EK. Medailleoogst is niet aan de orde. Ik wil vooral leren. Of zoals ik altijd zeg: stelen met mijn ogen.”