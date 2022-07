Julie Nicolaes pakt zilver en brons op EK: “Hopelijk heb ik mijn WK-ticket beet”

Baanwielrennen juniorenLimburg heeft er met Julie Nicolaes (Van Moer Logistics) een nieuwe baanvedette bij. De 18-jarige Maaslandse pakte op het EK in het Portugese Anadia twee medailles: brons in de sprint en zilver op de 500 meter. Voor Nicolaes, die pas aan haar eerste internationaal kampioenschap toe was, kan het nog beter want dinsdag rijdt ze nog de keirin. “Hopelijk pakt ik daarin een derde medaille”, vertelt ze.

Wie is de nieuwe Limburgse pisterevelatie? “Julie Nicolaes, hé, 18 jaar en ik woon in Maasmechelen”, klinkt het met een nochtans opvallende Gentse tongval. “Ah ja? Dat is dan het gevolg van mijn studies aan de Topsportschool. Ik heb een verleden in het BMX-en, maar na meer dan tien jaar was ik uitgekeken op die sport. Ik zocht iets nieuws en zo kwam ik bij het baanwielrennen uit.”

Daarin bleek de Limburgse goed te zijn en via de Gentse Topsportschool werkt ze aan haar loopbaan.

“Die verloopt momenteel erg goed (lacht). Twee medailles op een EK, eerlijk, ik had het niet verwacht. Gedroomd? Natuurlijk, maar omdat het mijn eerste EK was, wist ik niet helemaal wat ik ervan moest verwachten. Ik reed al wel enkele wedstrijden in Duitsland en kende wel enkele buitenlandse meisjes, maar eigenlijk was het EK een groot onbekend verhaal. Maar ik kan niet anders dan heel tevreden zijn met mijn debuut.”

Krachttraining

Dat Nicolaes in de sprintnummers terechtgekomen is, is geen verrassing. Net zoals in het BMX-en vragen de sprintnummers explosiviteit. “Dat is echt wel mijn ding. Neen, je zal me niet snel op de weg zijn rijden. Mijn training bestaat naast het rijden op de piste vooral uit heel veel krachttraining. Dat vraagt zoveel tijd dat er geen ruimte is om nog op de weg te trainen”, aldus Nicolaes die hoopt haar WK-ticket in Israël op zak te hebben.

WK-kandidatuur

“Ik heb mijn kandidatuur alleszins kracht bijgezet (lacht). Ik wil op het WK een nieuwe stap zetten. Het wordt ook meteen mijn laatste WK bij de junioren. Typisch voor het vrouwenwielrennen gaat het daarna heel snel naar de elite. Ik kijk er naar uit. Ik hoop ook de komende jaren mijn ding te kunnen doen op de piste. Ja, ik heb ambitie, we zien wel waar die mij brengt. Voorlopig houd ik mijn voetjes op de grond, het is te zeggen, op de pedalen.”

