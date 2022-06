Julie Hendrickx na zilver op BK in Middelkerke: “In de beslissende vlucht kon ik ook een beetje meedraaien”

Julie Hendrickx (18) is goed op weg om een echte kampioenschapsrenster te worden. Nadat ze in september 2020 in Koksijde alle favorieten verschalkte, mocht ze bij de meisjes junioren een jaar lang in de driekleur koersen. En vorig jaar, eveneens in september, botste ze in Herzele op topfavoriete Marith Vanhove. Ook in Middelkerke, waar de U23-renster meereden bij de elite, mocht ze het podium op. Als eerstejaarsbelofte veroverde Hendrickx zilver. In een sprint met zeven werd ze vierde.

“Ik was niet zo goed gepositioneerd, ik heb ook niet naar anderen gekeken. Het enige wat ik wou, was zo snel mogelijk aan de streep geraken”, beweerde Julie Hendrickx na de podiumceremonie. “Met dit zilver ben ik supercontent.”

Traag in laatste bocht

In de laatste lokale ronde schoof Hendrickx attent mee toen Fauve Bastiaenssen, kampioene van de clubrensters, in de aanval trok. Ook Kim De Baat, de nieuwe nationale elitekampioene, pikte aan. Even later konden Fien Van Eynde, Lone Meertens en Sara Maes de sprong naar het leiderstrio tot een goed einde brengen. In de laatste rechte lijn sloot ook Alana Castrique aan. Dit zevental ging naar de streep.

“Ik vond dat het in de laatste bocht enorm traag ging”, vertelde Hendrickx, actief in het shirt van de Vlaamse UCI-ploeg Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck Sport. “Ik heb niet achter mij gekeken, maar toen vreesde ik dat het peloton ons nog ging overvleugelen.”

Naar Lotto Belgium Tour

Opvallend was dat het team van sportdirecteur Jo Chevalier meestal iemand in de vuurlijn had. Nathalie Bex reed met Kim De Baat naar vier vroege vluchters. “We hadden niet altijd iemand mee, maar als een ploeggenote voorop reed, stopten we goed af”, aldus Hendrickx, die deze week de Lotto Belgium Tour reed. “Dat deden mijn ploegmaats ook toen ik in de aanval was. Eigenlijk ging het er vreemd aan toe in die lokale ronden. De eerste twee zat ik helemaal voorin, in de derde en vierde verzeilde ik achterin, maar in de laatste geraakte ik weer in de spits en kon ik meeschuiven met de beslissende vlucht. In die ontsnapping kon ik ook een beetje meedraaien.”

