Julie De Wilde, tweede in Waregem, rijdt eerste Ronde van Vlaanderen: “Niet met hoge verwachtingen”

Eigenlijk had Julie De Wilde Dwars door Vlaanderen kunnen winnen. In de laatste rechte lijn zat ze net iets te lang gevangen tussen winnares Chiara Consonni en de Boplan-afsluiting langs de kant van de weg. “Ik had kunnen winnen, daar heb ik nog enkele keren aan gedacht”, geeft de pion van Plantur-Pura toe. “Ik was er echt dichtbij.”

De Wilde vond nochtans dat ze niet de benen had die ze wou. “Zeker in het begin van Dwars door Vlaanderen had ik niet zo’n goeie benen”, zucht ze. “Net voor Berg Ten Houte zat ik goed vooraan. Lucinda Brand, Shari Bossuyt en Liane Lippert joegen het tempo de hoogte in. Ik dacht bij mezelf ‘mijn benen zijn toch niet wauw, ik ga mee’. Een goeie beslissing, want achter ons scheurde het peloton. Uit de achtergrond kwamen ze nog terug. Daarna hield ik me zo goed mogelijk vooraan. Neen, mijn benen werden niet beter, die van de concurrentie werden slechter, denk ik.”

Cant offert zich op

Nadien overleefde De Wilde nog twee cruciale momenten. “Op een vrij lange kasseistrook in open veld zat ik te ver en liet ik me vangen”, weet ze. “Met vijf begonnen we te achtervolgen. We reden alsof ons leven ervan afhing. Ik besefte dat ik op de top van Nokereberg bij de eerste groep moest zijn. Dat lukte. Om op adem te komen zette ik me achteraan. Op twee kilometer van de streep had ik het ei zo na weer vlaggen. In de groep liet iemand een gat vallen. Gelukkig offerde ploeggenote Sanne Cant zich op om dat te dichten. Sanne heeft een heel groot aandeel in mijn tweede plaats.”

Voor De Wilde een mooi resultaat. Zondag rijdt ze haar eerste Ronde van Vlaanderen.

“Ik start niet met hoge verwachtingen”, beweert ze. “In Dwars door Vlaanderen stonden veel sterke rensters aan de start. In de Ronde komen daar nog een pak toppers bij. Bovendien is de koers veertig kilometer langer. En de Koppenberg ligt op het parcours. Het is speciaal dat die helling erin zit, maar voor de Ronde is die Koppenberg geen meerwaarde.”

