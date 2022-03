Julie De Wilde niet tevreden over Nokere Koerse: “Ik moet nog veel leren”

Drie UCI-koersen heeft Julie De Wilde al in de benen. Oetingen sloot ze in een massaspurt als negende af, tot nog toe haar beste resultaat. Na Nokere Koerse was de meid uit Laarne niet helemaal tevreden over haar prestatie.

“Heel de wedstrijd had ik buikpijn, ik zat echt met krampen”, zuchtte de renster van Plantur-Pura kort na afloop. “Op het einde zat ik er toch nog bij, maar ik was alleen. Dan is het moeilijk om goed geplaatst te geraken. Inderdaad, ik probeerde de laatste kilometers in de slipstream van Lotte Kopecky te geraken. Het wiel van de Belgische kampioene is in de aanloop naar een spurt altijd een goed wiel. Maar voor mij is het niet gemakkelijk om zo’n wiel te houden.”

Drie keer inhouden

Ook over haar eindschot was De Wilde niet helemaal tevreden. “Ik heb wel drie keer moeten inhouden”, ging ze verder. “Waardoor ik het gevoel heb dat er veel meer instak dan deze achttiende plaats. Dat is een beetje beu. Ik hoop dat het ooit lukt om het wiel van zo’n topper als Lotte Kopecky te houden. Nu was het heel moeilijk om daar te blijven zitten. Op zich mag ik niet klagen, maar je wil altijd een beetje beter dan het uiteindelijke resultaat.”

In elk geval bracht de tweedejaarsbelofte een hectische wedstrijd tot een goed einde. Nokere Koerse werd door een pak valpartijen gekenmerkt. Zo werd de gewezen Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke uitgeschakeld. Bij een val op de nieuwe rotonde in Kruishoutem liep ze twee gebroken ribben op en moest haar linkerhand enkele keren worden gehecht.

“Ik heb een paar valpartijen gezien”, gaf De Wilde toe. “Het ging er in deze wedstrijd bijzonder hectisch aan toe. Dat mag ook eens, daar is niets mis mee. Toch had ik het moeilijk om mij vooraan te houden. Precies omdat het zo hectisch was. Dat is voor mij een werkpunt. Ik ben nog jong, ik moet nog veel leren.”

