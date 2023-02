Julie Brouwers reed meeste crossen, Laura Verdonschot mocht drie keer juichen

VeldrijdenMet de Sluitingsprijs in Oostmalle valt zondag het doek over het veldritseizoen. Tijd voor een terugblik op de resultaten van de Limburgse hoofdrolspelers. Een echte uitschieter is er niet, toch niet wat het aantal overwinningen betreft. Laura Verdonschot mocht drie keer juichen, Arne Baers pakte twee overwinningen en Quinten Hermans schreef één cross op zijn naam. Julie Brouwers kwam het vaakst in actie.

Terwijl de wielerfans het veld ruilen voor de weg, komen de crossers zondag een laatste keer in actie. Ongeacht wat er in Oostmalle gebeurt, werd het geen topseizoen voor de Limburgers. Bij de mannen koos Quinten Hermans voor een kort seizoen en lag de focus vooral op de voorbereiding op zijn wegcampagne. Hermans startte nochtans goed, want zijn eerste afspraak was meteen raak: winst in Ardooie. In de crossen die hij uitreed, eindigde de Looienaar wel telkens in de top tien met een uitschieter als tweede in Woerden.

Winst in Zweden

Timo Kielich kwam nog minder vaak in actie: twaalf keer waarvan een zevende plaats op het BK in Lokeren zijn beste resultaat was. Kielich reed nog twee keer in de top tien, maar hij beëindigde zijn seizoen met een teleurstellende 31ste plaats op het WK. Arne Baers kan terugblikken op een geslaagd seizoen. De Palenaar trok in het begin zijn campagne naar Zweden waar hij twee keer won. Zijn beste resultaat in eigen land was een zesde plek in de Koppenbergcross die hij als junior won. Baers reed nog zeven keer in de top tien: vijf keer bij de U23 en twee keer bij de profs.

Nieuwe ploeg voor Brouwers

Ryan Cortjens kwam ondanks zijn blessurelast toch nog 22 keer in actie. De negende plaats in de Flandriencross was zijn beste resultaat. De Maaslander was vooral bezig met de opbouw en moet nu focussen op een wegcampagne om het nieuwe seizoen, zijn eerste bij de elite, voor te bereiden. Julie Brouwers heeft nog twee seizoenen te gaan bij de beloften en die rijdt ze in de kleuren van een nieuwe ploeg. Brouwers reed dit seizoen al 38 crossen met als hoogtepunt haar Belgische titel in Lokeren. Haar beste resultaat was een zesde plaats in Spanje.

De meeste overwinningen waren voor Laura Verdonschot. De Lommelse won drie keer in Spanje. In eigen land liet ze vijfde plaatsen in Essen, Middelkerke en Maldegem noteren. Haar grootste teleurstelling was het missen van het BK, een cross waarop ze haar zinnen gezet had.

