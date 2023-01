Julie Brouwers pakt haar eerste beloftetitel: “Enorme ontlading”

Veldrijden BK beloftenJulie Brouwers (De Ceuster-Bonache CX Team) heeft haar eerste nationale titel bij de beloften te pakken. Na een tweede plaats in 2020 in Antwerpen, was het zaterdag wel raak in Lokeren. De zege van Brouwers zorgde voor een enorme ontlading. Niet alleen bij de renster zelf, ook bij haar entourage. “Het was al vaak net niet en deze keer lagen de kaarten goed. Ja, dan krijg je emotionele momenten”, vertelt de nieuwe kampioene.

Het scheelde niet veel of Julie Brouwers had twee titels gepakt. Ze was ook lange tijd in koers voor de titel bij de clubrensters. “Een val bracht daar verandering in. Geen probleem, hé, ik kwam voor de titel bij de beloften”, zegt Brouwers die een goede start had en al snel in de top vijf terecht kwam. “Ik mocht vanop de eerste rij starten en dat is een wereld van verschil. Ik zat snel in het spoort van de toppers. Een mooie situatie die ik lang wilde volhouden. Op die manier kon ik Kiona Crabbé op afstand houden.”

Niet cadeau

Toch kreeg Brouwers de titel niet cadeau. Al was het maar omdat de zware omloop snel in de kleren kroop. “Ik weet niet of ik al ooit zoveel heb moeten lopen als vandaag. Vooral aan de VIP-tent was het stevig klunen (lacht). Het was lopen tegen jezelf.” In de slotfase moest Brouwers de vijfde plaats aan Jana Dobbelaere laten. “Ik wist dat ik eerste belofte was, het was dus belangrijk om het kopje erbij te houden en geen fouten meer te maken”, aldus Brouwers die na afloop gretig kussen en knuffels uitdeelde.

Veel emotie

Begrijpelijk want het liep de voorbije jaren niet altijd even vlot voor Brouwers op het BK. Bovendien werd de familie Brouwers vorig jaar ook geconfronteerd met gezondheidsproblemen van papa en ploegbezieler Gerry die zwaar ziek was als gevolg van corona. “De emoties zaten inderdaad diep. Iedereen heeft naar deze dag toegeleefd. Ikzelf, mijn familie en dan speelt er veel, hé. Ja, ook de gezondheidssituatie van mijn vader. Deze titel maakt veel goed.”

Veel tijd om te vieren, was er niet want Brouwers start maandag al in Otegem. “Een glaasje champagne zal er wel af kunnen”, lacht Brouwers die nog tot het einde van het seizoen in het veld actief blijft. Begin februari is ze er ook bij op het WK en misschien kan ze met haar eerste titel in het hoofd wel voor een verrassing zorgen.