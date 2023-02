Julie Brouwers en Arne Baers zijn Limburgse lichtpunten op WK in Hoogerheide

Veldrijden WKHet WK van de Limburgers leverde één medaille op: brons voor Julie Brouwers in de mixed team relay. Brouwers zette met een tiende plaats bij de beloften ook de beste prestatie neer. Toch moet de Hamse op zoek naar een nieuwe ploeg, want Deceuster-Bonache zet haar na dit seizoen op straat. Arne Baers, vijftiende bij de beloften, was de andere Limburger die Hoogerheide met een goed gevoel verliet.

Het wereldkampioenschap begon met een sisser voor Fleur Moors, die in het begin van de cross wel meedeed voor de prijzen. Ze voelde echter al snel dat ze niet de benen had om mee te doen voor het podium of de ereplaatsen. “Waarom? Sinds de wedstrijd in Zolder loopt het niet al te best. Ik bleef op zoek naar mijn beste vorm. Ook de combinatie met de examens waren zwaar. Ik had in de eindejaarsperiode echt wel een dipje. Tel dat op en dan krijg je een situatie die niet ideaal is”, vertelt Moors.

Grote glimlach

Een grote glimlach was er wel bij Arne Baers, die vijftiende werd. “Maar het had ook de tiende plaats kunnen zijn. Op een bepaald moment kwam ik heel kort en had ik de top tien binnen handbereik. Jammer genoeg lukte het net niet. Niet dat ik voortdurend met dat klassement bezig was. Ik had één doel: zoveel mogelijk renners voorbij rijden. Dat had me een tiende plaats kunnen opleveren, maar vandaag werd dat een vijftiende stek. Daar ben ik tevreden mee”, geeft Baers mee.

Glunderende Brouwers

Julie Brouwers glunderde ondanks het nieuws dat ze op het einde van het seizoen op zoek moet gaan naar een nieuwe ploeg. Ze pakte de tiende plaats waarmee ze ook beste Belgische werd. “Dit is een mooie bekroning van mijn seizoen. Ik wist vooraf niet goed wat ik van de regenboogstrijd moest verwachten. Als ik een goede dag had, zat top tien erin. En kijk, vandaag was zo’n dag. Ja, het podium van vrijdag was een extra stimulans. Leuk om dat eens te mogen meemaken en het was een goede kennismaking met de omloop.”

Yoren Vanhoudt beleefde weinig plezier aan zijn eerste WK in het veld. De junior uit Zolder eindigde op de 61ste plaats. Vanhoudt moest na afloop zijn tranen verbijten. “Ik voelde al in de eerste ronde dat het heel moeilijk zou worden. Eigenlijk heb ik op geen enkel moment een goed ritme gevonden als gevolg van een geblokkeerde rug”, vertelt Vanhoudt.

Lees ook: meer veldrijden