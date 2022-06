Julian Mertens net geen top tien in Dwars door het Hageland: “Op een lekke band naar de streep”

Vier renners van Sport Vlaanderen-Baloise haalden de finale van Dwars door het Hageland. Jens Reynders liet zich in een vlucht zien en hield stand in de eerste groep. Julian Mertens, Ward Vanhoof en Sander De Pestel haalden de top twintig.

De 24-jarige Mertens had aan de voet van de Citadel van Namen een plaats dicht tegen het podium in het vizier. In het spoor van Gianni Vermeersch, Florian Sénéchal, Clément Russo, Sep Vanmarcke en Loïc Vliegen begon de derdejaarsprof uit Lille aan de slotkilometer. “Jammer genoeg reed ik op de kasseien van de Citadel lek”, zucht Mertens die elfde werd. “Spijtig, anders zat er iets meer in. Zuur dat ik net niet in de top tien eindig.”

Nochtans toonde Mertens in de laatste ronde van 25 km dat hij nog altijd over goeie benen beschikte. “Ik reageerde op uitvallen van zowel Yves Lampaert als Florian Sénéchal”, gaat hij verder. “Ploegmaat Jens Reynders, die al vele kilometer in een vlucht met vijf zat, probeerde in de finale zelfs nog iets. Je weet maar nooit, dacht hij. Zijn uitval werd snel gecounterd.”

Mooi klassement in BBT

Oscar Riesebeek, de Nederlander van Alpecin-Fenix, had zijn rush naar de zege dan al ingezet. Hij hield nipt stand voor ploegmaat Vermeersch en Sénéchal. Mertens bekampt deze mannen ook in de Baloise Belgium Tour die woensdag tussen Merelbeke en Maarkedal opent. “In die vijfdaagse rittenkoers hoop ik een mooi klassement te rijden”, blikt Mertens vooruit. “De eerste etappe is al redelijk lastig, de Ardennenrit Durbuy-Durbuy zaterdag ook. Vrijdag is er een tijdrit in Scherpenheuvel. Circa 25 kilometer van waar ik woon. Die wegen ken ik goed.”

Mertens, eind vorige maand dertiende in de eindstand van de vierdaagse Boucles de la Mayenne, denkt met een goed gevoel terug aan het voorjaar. “Eens een probleem met mijn darmen opgelost ging het best goed”, aldus Mertens. “In de Ronde van Vlaanderen was mijn kaars na 200 km opgebrand, maar ik beet nog 80 km door. In de Brabantse Pijl zat meer dan een 38ste plaats. Ik mis nog een beetje lef. Die dag had ik de benen om de top tien te halen. Luik-Bastenaken-Luik was een tegenvaller want ik zat in die massale valpartij die ook wereldkampioen Alaphilippe uitschakelde.”