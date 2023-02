Juliaan Laverge (Rupel Boom) wil stunt van vorig seizoen tegen leider Patro Eisden herhalen: “Ik sta met degradatiestrijd op en ga ermee slapen”

Het bezoek van Rupel Boom aan Jong Charleroi vorige week was, op z’n zachtst gezegd, een maat voor niets. De Steenbakkers speelden een dramatische eerste helft en daarvan konden ze zich, mede door de uitsluiting van Medelinskas, niet meer van herstellen. Door de nederlaag tuimelden ze zelfs terug tot de rechtstreekse degradatieplaatsen in de stand. Dat vraagt dus om een reactie komend weekend, maar met leider Patro Eisden Maasmechelen als tegenstander is het nog maar de vraag of dat enig resultaat zal opleveren?

Onmogelijk is het alvast niet. Dat bewees Rupel Boom vorig seizoen nog. Ook toen slaagde het er in om in volle degradatiestrijd Patro te kloppen met 2-1. De realiteit is echter wel dat van de spelers die toen op het veld stonden alleen doelman Juliaan Laverge ook dit jaar nog actief is in het Gemeentelijk Parkstadion.

“Dat was een schitterende wedstrijd van ons”, herinnert de 22-jarige goalie zich. “En waarom zouden we niet in staat zijn om die stunt te herhalen? Patro is misschien wel de sterkste ploeg van de reeks, maar als we er in geloven, is dat scenario zeker mogelijk. We zijn de fans in elk geval een reactie verschuldigd na vorige week.”

“Hoe we de nederlaag in Charleroi verteerden? We hadden een groepsgesprek dinsdag waarin alle bezorgdheden en bedenkingen nog eens op tafel werden gelegd. Het mentaliteitsprobleem vorige week was daar zeker onderdeel van. Ik viseer niemand, maar het is zó jammer dat we op die manier aan de wedstrijd begonnen. Charleroi was scherper en wij creëerden niets. Maar uiteindelijk was iedereen het er wel over eens dat we over voldoende kwaliteiten beschikken om veel beter te doen. We geloven nog in de goede afloop en hebben nog veertien matchen om die af te dwingen.”

Gevecht

“Alleen is het dan wel een feit dat we ons geen prestaties zoals die tegen Charleroi kunnen veroorloven. Elke wedstrijd moet vanaf nu een gevecht zijn om punten te pakken. Waar de tegenstander staat in de rangschikking maakt op het veld niet uit. Rupel Boom heeft geen ploeg om te zakken en dat moeten we vanaf nu ook écht laten zien. Elke week opnieuw. Er gelden geen excuses meer. In eerste instantie tegen Patro en al zeker daarna niet wanneer we veel rechtstreekse concurrenten treffen.”

Tranen

“Of mijn toekomst bij Rupel Boom ervan afhangt? Ik kan je zeggen dat ik na de ontgoochelingen van de voorbije weken telkens tranen in mijn ogen had na de wedstrijd. De ontgoocheling was enorm. In de relatief korte periode dat ik hier ben, raakte ik erg aan deze club gehecht. Ik heb nog een jaar contract en het liefst van al blijf ik gewoon hier. Maar ik ontken niet dat al enkele clubs polsten naar mijn plannen voor volgend seizoen en ik hoop op dit niveau aan de slag te kunnen blijven. Dat gezegd zijnde ligt mijn focus helemaal op de degradatiestrijd. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. We moeten het behoud gewoon over de streep trekken.”

Kort - De wedstrijd tussen Rupel Boom en Francs Borains, afgelast op 17 december, werd ingepland op woensdag 22 maart met aftrap om 19u30.