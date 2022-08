Juliaan Laverge en Rupel Boom starten seizoen met 0 op 6 na nieuw verlies bij Olympique Charleroi (3-0): “Gebrek aan automatismen dit keer geen excuus”

Rupel Boom is er niet in geslaagd te reageren na de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Ninove. Sterker nog, de Steenbakkers gaven niet thuis in de eerste helft en keken aan de rust tegen een dubbele achterstand aan na een defensieve inschattingsfout en een strafschop. Na de pauze toonden de bezoekers wel een andere gedaante en werd de aansluitingstreffer afgekeurd wegens buitenspel, maar diep in het slot ging de bal nog een tweede keer op de stip, 3-0 was de eindstand.

“We kregen heel weinig klaar”, is Rupel Boom-doelman Juliaan Laverge eerlijk in zijn analyse. “Voor de wedstrijd was er enthousiasme binnen de groep om te reageren na de nederlaag tegen Ninove, maar op eens op het veld was daar nog weinig van te merken. Charleroi leek twee klassen te sterk en na ruim tien minuten stonden we al op achterstand na een fout tussen onze twee centrale verdedigers. Daarna liepen we achter de feiten aan en slikten we op slag van rust nog de 2-0 op strafschop. Die was wel terecht volgens mij. Hun speler sneed naar binnen vanop de flank waarop ‘Jona’ (Vervoort red.) hapte.”

Geen strijd

“Dat de fans ons een gebrek aan inzet, strijd en passie verweten aan de rust? Daar kan ik hen wel gelijk in geven. Wat we in de eerste helft lieten zien, heeft weinig met een gebrek aan automatismen te maken. We wonnen te weinig duels, verdedigden te ver van onze man, ... (zucht) We haalden geen goed niveau en liepen constant achter de feiten aan.”

Geen 2-1

“Maar goed, we moeten positief blijven en dan kijk ik veel liever naar wat er goed ging in de tweede periode. Daarin hebben we ons herpakt en werd de 2-1 helaas afgekeurd. Helemaal op het eind kregen we dan nog een nieuwe penalty tegen die er geen was. Thiel raakte de speler heel licht of zelfs niet, maar toch ging die tegen de vlakte en trapte de scheids in de val. Jammer, maar uiteindelijk maakt die goal het verschil ook niet meer.”

Reactie

“Nu komt het er absoluut op aan om te reageren tegen Tienen, want op deze manier zal het niet lukken. We gaan ons niveau moeten optrekken, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in. Deze groep beschikt over voldoende kwaliteit om beter te doen en dan is het aan de coach om keuzes te maken.”

“Het bekerduel van zondag tegen Francs Borains? Doorstoten is de opdracht. Simpel.”

Olympique Charleroi - Rupel Boom 3-0

Ol. Charleroi: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue (83‘ Hadj-Moussa), Lioka Lima (90' Ocakli), Hassaini (70' Ngoyi), Kouri, Ito, Reynders, Guedj (90' Saïdane).

Rupel Boom: Laverge, Vervoort, Abaz, Bourdouxhe (46' Traoré) , Mmaee (46' Van Den Broek) , Gadji, Thuys, Mwenda, Aydouni, Thiel, Bliek (46' Lukebakio).

Doelpunten: 13' Hassaini (1-0), 42' Delbergue (2-0, pen.), 90' Hadj-Moussa (3-0, pen.).

Geel: Thuys, Bourdouxhe, Mwenda, Guedj, Kouri.