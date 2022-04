Juliaan Laverge en Rupel Boom keren met zware kater terug uit Wezet (4-2), stunt bij Dender dringt zich op: “Reageren na totale offday”

Voetballen deed Rupel Boom niet vorig weekend, maar toch werd het de verliezer van de speeldag. Zowel Thes als Francs Borains stuntten en zo nam de druk op de Steenbakkers opnieuw toe voor de trip naar Wezet woensdagavond. Die leek verlammend te werken, want na acht minuten stonden de bezoekers al 2-0 in het krijt en op slag van rust maakte Wezet, op dat moment al tot tien man herleid, er nog 3-1 van. Een heuse remontada was nodig, maar het was de thuisploeg die zich nog het efficiëntst toonde, 4-2 was de eindstand. Door de winst van Thes tegen Francs Borains moet Boom nu weer een kloof van vier punten overbruggen met datzelfde Francs Borains om barrages te vermijden. Stunten zaterdag bij Dender, ook uit vorm met een 0 op 9, is dan ook een must.

“Dit was een heel frustrerende avond”, zegt doelman Juliaan Laverge die zich in het openingskwartier ook nog vijf keer moest onderscheiden om zijn ploeg van meer averij te behoeden. “Het was een totale offday en onze start zei alles. Als je na tien minuten 2-0 achter staat en vier goals slikt na individuele fouten, heb je niets te zeggen. Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar dit komt hard aan. Net omdat we achteraan zo goed bezig waren de voorbije weken en amper kansen weg gaven.”

Betalingen

“Wat die dramatische start in de hand werkte? Het ontbreken van Yannis (kapitein Augustynen red.) met een blessure is sowieso een aderlating, maar we waren gewoon niet scherp. Een oorzaak heb ik er op dit moment niet voor, maar we waren gewoon niet op de afspraak. Of het uitblijven van betalingen daarin een rol speelt? Neen, helemaal niet. De sfeer in de groep zit goed en we zijn allemaal heel ontgoocheld dat het zo gelopen is. We kwamen naar hier om te winnen. De resultaten van afgelopen weekend waren al niet in ons voordeel en dus wilden we absoluut het goede van onze match tegen Patro bevestigen. Maar het draaide helemaal anders uit.”

Kloof

“Die kloof van vier punten met Francs Borains is groot om nog te overbruggen, maar we moeten er gewoon voor blijven gaan. Dender is onze volgende finale en daar moeten we winnen. Dat Dender nu in een mindere periode zit, is onbelangrijk en wie de tegenstander is, speelt geen rol. We moeten naar onszelf kijken en reageren na deze slechte prestatie. Het was veel te weinig.”

Wezet - Rupel Boom 4-2

Wezet: Cremer, Wilmots R., Thuys, Perseo (80' Gueye), Cascio (90' El Harrak), Brrou (80' Rayane), Schillings, Gerits, Bonemme, Wilmots M. (90' Panepinto), Déquaire.

Rupel Boom: Laverge, Polizzi F., Kanu (78' Medelinskas), Nzinga, Polizzi L., Abaz (65' Bantu), Kyeremeh, Kesteleyn, Arrivas (78' Mapessa), Geudens, Sula (65' Peeters).

Doelpunten: 5' Wilmots R. (1-0), 8' Wilmots M. (2-0), 21' Sula (2-1), 43' Wilmots M. (3-1), 67' Cascio (4-1), 93' Polizzi L. (4-2).

Geel: Abaz, Schillings, Gerits.

Rood: 28' Déquaire (W).