Jules Vanhaecke schiet flitsend Oostkamp met hattrick voorbij Harelbeke: “Wij horen thuis in deze reeks”

“We maakten een droomstart door meteen te scoren op de eerste hoekschop van de partij, waar Vanhaeren op de juiste plaats stond”, steekt Vanhaecke van wal. “Vrijwel meteen erna verdubbelde Plasschaert de score op onze eerste uitgespeelde kans. Met twee doelpunten na nog geen tien minuten namen we zo de match meteen in eigen handen. Voor rust scoorden we niet meer, maar we gunden Harelbeke geen hoop door vlak na de pauze meteen een derde keer te scoren. Het verzet brak bij de bezoekers en zo voetbalden we onszelf naar een klinkende overwinning.”

Vanhaecke was goed voor een hattrick na de pauze. “Mijn tweede in het shirt van Oostkamp”, weet de 23-jarige afwerker. “Vorig seizoen scoorde ik er ook eentje tegen Hamme, in een wedstrijd die we toen met 6-1 wisten te winnen. Mijn mooiste van de drie? Dat was de eerste, aan het begin van de tweede helft. Vanop meer dan dertig meter poeierde ik het leer over de bezoekende doelman. Met vijf doelpunten in drie matchen kan ik niet klagen over mijn productiviteit in deze seizoensstart. Vorig seizoen was ik vooral de aangever bij de vele doelpunten van Phil Canoot, maar de voorbije weken kroop hij in de de assisterende rol. Ik wil het belang van mijn ploegmaats bij die vijf doelpunten stevig onderstrepen.”