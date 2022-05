Jules Vandekerckhove in GP Etienne De Wilde: “Niet wachten tot de finale om me even te laten zien”

Handhaven in voorwacht

Tijdens de GP Etienne De Wilde in Laarne zal de 25-jarige renner uit Kalken zich proberen tonen. Wat wellicht best lukt in een vroege ontsnapping. “In het begin van deze interclub zal ik me voorin proberen handhaven”, blikt de zoon van sponsor B-Close vooruit. “Als het kan spring ik ook eens mee. Want tot het einde van de koers moet ik niet wachten. Ylber Sefa en Michiel Dieleman zijn in onze ploeg de belangrijkste mannen. Ylber kwam in de profkoers in Puivelde ten val. Donderdag in Oordegem ondervond hij nog wat hinder van die val. Hopelijk is hij tegen zondag helemaal in orde. Komt er een ontsnapping tot stand en is niemand van Vetrapo-B-Close mee help ik om het gat te dichten. Zondag zal dat in grote lijnen mijn opdracht worden.”