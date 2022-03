Jules Robijns helpt KBBC Oostkamp na twee verlengingen aan zege tegen Boom: “Hadden het veel vroeger moeten afmaken”

KBBC Oostkamp had afgelopen weekend twee verlengingen nodig om Phantoms Boom in Top Division Two aan de kant te schuiven. Coach Gerrit Major kon andermaal rekenen op een beresterke Jules Robijns die 25 punten voor zijn rekening nam. Vrijdag al wacht met Falco Gent een nieuwe stevige opdracht voor de Merels.

Oostkamp leek tegen Boom op weg naar een vlotte overwinning, maar in het slot van de wedstrijd kwamen ze helemaal terug. In de eerste verlenging wiste de thuisploeg een achterstand van acht punten uit, om het finaal toch nog af te maken met het kleinste verschil (94-93) in de tweede verlenging van de avond.

“We hadden inderdaad verwacht dat het een beetje gemakkelijker ging gaan”, geeft Jules Robijns meteen toe. “We zijn wat spelers aan het recupereren uit blessure. Zo kwam Stijn Zutterman weer aan de opworp, maar je kan uiteraard nog niet verwachten dat die er meteen helemaal staan. Toch doet het goed om weer wat meer rotatiemogelijkheden te hebben. Het grote probleem dat we tegen Boom hadden was dat we een hele tijd meespeelden op hun trage tempo. Dat zagen ze maar al te graag, maar het leverde ons bitter weinig op. Uiteindelijk werd het na verlengingen een verdiende overwinning, maar we hadden het in de reguliere speeltijd al moeten afmaken.”

Tegenstander die Robijns ligt

Vrijdagavond wacht al een nieuwe opdracht voor de jongens van coach Gerrit Major. Dan is Falco Gent de tegenstander. Het duel heeft de vijfde plaats in de rangschikking van Top Division Two als inzet. “Geen gemakkelijke verplaatsing, zeker ook niet op een vrijdagavond. Voor velen is dat niet eenvoudig, meteen na je werk een match gaan spelen, maar ik heb er eigenlijk geen problemen mee. Een tegenstander die mij ligt ook, met hun mix van jong en oud. Tegen ervaren mannen als Bart Samaey kan ik mijn snelheid gebruiken, terwijl ik tegen de jonge talenten mijn kracht kan laten spreken. Het is een wedstrijd om naar uit te zien.”

Gemakkelijk zal het echter niet worden voor de Merels. “Falco Gent heeft een stevige thuisreputatie en zal ook wel niet vergeten zijn dat wij hen thuis vlot geklopt hebben. Het wordt een potige en bitse wedstrijd, maar we zullen maken dat we er staan om hen het vuur aan de schenen te leggen. Ook voor het klassement is het een heel belangrijke wedstrijd en we willen alleen maar naar boven blijven kijken”, besluit Robijns.

Vrijdag 25 maart om 20.45 uur: Falco Gent One – KBBC Oostkamp One.