Jules Hesters rijdt op WK-piste in Parijs omnium: “Content dat ik olympisch nummer kan rijden”

Zaterdag 15 oktober kan in de carrière van Jules Hesters (23) een beslissende dag worden. De pistecoachen Kenny De Ketele en Tim Carswell geven hem de kans om in Parijs het WK omnium, een olympische discipline, te rijden.

Door een knieletsel is Robbe Ghys op het WK-piste niet inzetbaar. Dus gingen de coachen aan het schuiven met pionnen. Fabio Van den Bossche en Lindsay De Vylder zullen op zondag 16 oktober het WK ploegkoers rijden. Van den Bossche rijdt ook de puntenkoers (14/10), Tuur Dens de scratch (13/10). Dus neemt Hesters zowel het omnium als de afvalling (16/10) voor zijn rekening.

“Ben heel content dat ik op het WK een olympische discipline kan rijden”, glunderde de Gentenaar. “Het is een mooie kans om te kijken waar ik op wereldniveau sta. In zo’n omnium zijn er nummers die je goed liggen, andere iets minder. In zowel de scratch als de afvalling moet ik proberen in de punten te rijden. Om in de temporonden en de afsluitende puntenkoers de schade te proberen beperken.”

Kanshebber in afvalling

Uiteraard heeft de neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise een olympische droom. “De Olympische Spelen van Parijs zijn nog ver af”, verwees Hesters naar de zomer van 2024. “Wellicht kom ik eerder in aanmerking voor de ploegkoers dan voor het omnium. Volgende week op het WK het omnium mogen rijden is belangrijk om mij te meten met enkele toppers. Inderdaad, daags na het omnium rijd ik ook het WK afvalling. Ik focus in de eerste plaats op het omnium. In de afvalling moet ik afwachten hoe ik herstel van dat omnium. Na winst in Nations Cup in Milton en brons op het EK afvalling zal ik in die discipline misschien tot één van de kanshebbers worden gerekend. Zoals vorig jaar in Roubaix de top vijf halen, daar hoop ik in die afvalling wel een beetje op.”

In München stond Hesters naast Elia Viviani en Theo Reinhardt op het EK-podium. “Jammer genoeg werd ik na dat EK stevig ziek, ik heb drie weken gesukkeld”, zuchtte hij. “Na het EK was het voor mij geen superzomer. Nu gaat mijn conditie weer in stijgende lijn. In Aigle kende ik een goeie driedaagse. Denk dat mijn vorm richting top gaat. Net op tijd voor het WK.”