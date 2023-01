Jules Hesters probeert olympische droom waar te maken: “EK-piste in Grenchen het eerste doel”

wielrennenPloegstage in Altea, Belgische pistekampioenschappen, Ronde van Valencia, EK-piste in het Zwitserse Grenchen, Nations Cups in Indonesië en Canada: het voorjaar van Jules Hesters (24) is goed gevuld. Alles voor de Spelen in Parijs 2024.

Tot en met maandag traint Hesters met z’n ploegmaats van Team Flanders-Baloise in het Spaanse Altea. Eind deze maand (27-29/1) neemt hij in Gent deel aan de Belgische pistekampioenschappen. Aansluitend (1-5/2) werkt hij de Ronde van Valencia, een rittenkoers van de Pro Series, af. Kort nadien wachten de Europese pistekampioenschappen in Grenchen (8-12/2). “Het BK op de piste is geen prioriteit, dat EK wel”, vertelde de Gentenaar tijdens de stage met z’n team. “Tussen BK en EK doe ik de Ronde van Valencia. Niet om daar resultaten te rijden, wel om zo lang mogelijk te proberen overleven. De laatste twee ritten kunnen misschien op een sprint uitdraaien. Kan ik mij er tussen gooien zal ik dat zeker doen. Voor mij is het belangrijk goed te presteren op het EK-piste. Om met een goed gevoel naar de Nations Cups te vliegen.”

Eigen tempo

Voorlopig staan de Nations Cups in de Indonesische hoofdstad Jakarta (23-26/2) en in het Canadese Milton (20-23/4) op zijn kalender. Vanaf het EK in Zwitserland vallen kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 te verdienen. Hesters koestert een olympische droom. “Op mijn tempo probeer ik de aansluiting met Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche te realiseren”, benadrukte Hesters. “Denk dat ik via de ploegkoers het meest kans op een selectie voor de Spelen heb. Op het WK in Parijs reed ik het omnium. Dat had ik nog nooit gedaan. Ik eindigde net buiten de top tien. Tussen dat kaliber van renners was dat zeker niet slecht. Ik hoop op één van de Nations Cup nog eens een omnium te mogen rijden.”

Weg en piste

Hesters is één van de pistiers bij Team Flanders-Baloise. “Ook op de weg hoop ik stappen te zetten”, aldus de winnaar van de profkermiskoers in Ninove. “Dat is ook één van de redenen waarom ik de Ronde van Valencia zal afwerken. De weg maakt van mij een betere pistier en de piste maakt van mij een betere wegrenner. Zo lang het kan blijf ik beide combineren.”

