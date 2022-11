Jules Hesters na eerste ploegkoers van Zesdaagse Gent: “Niet super, niet slecht, maar die twee valpartijen mochten niet gebeuren”

Mentaal oplapwerk

Teutenberg zal zich zijn debuut in de Gentse profzesdaagse lang herinneren. “Die jongen zit nu met schrik, hij wil nu niets meer verkeerd doen, dat gaat in zijn hoofd kruipen”, ging Hesters voort. “Niet makkelijk, want we moeten op het scherpst van de snee koersen. Zelf heb ik niet veel last van die eerste valpartij. Wat schaafwonden, dat valt mee. Alleen is het nog lang. En wellicht zullen we vannacht niet goed slapen. Verre van ideaal.”