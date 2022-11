Jules Hesters met jonge Duitser in Gentse zesdaagse: “Hij kent ‘t Kuipke en heeft veel talent: we kunnen verrassen!”

Tim Torn Teutenberg: deze twintigjarige Duitser is in de Lottozesdaagse Vlaanderen-Gent ploegmaat van Jules Hesters. Ploeg 8, onder de vlag van Sport Vlaanderen, hoopt in ‘t Kuipke vanuit een underdogpositie te verrassen.

Hesters, net 24 geworden, sloot zaterdagavond een driedaagse in de Deense hoofdstad Kopenhagen als tweede af. De Gentenaar begon met de Deen Gustav Wang, maar na een valpartij werd hij aan Matias Malmberg, een andere thuisrenner, gekoppeld. “Als je van ploegmaat moet veranderen weet je dat het moeilijk is om mee te doen voor de eindzege”, aldus Hesters. “Die tweede plaats na Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche is goed voor het moreel. Het is de bevestiging dat ik na het WK-piste de juiste trainingen deed.”

In de schaduw

Dat waren pistetrainingen onder leiding van bondscoach Kenny De Ketele en duurtrainingen op de weg uitgestippeld door z’n persoonlijke trainer Jan Van Compernolle. Dat wedstrijdleider Christophe Sercu Hesters in Gent aan de nog onbekende Duitser Tim Torn Teutenberg koppelt was een verrassing.

“Ik ben niet ontevreden met hem als partner, ik weet ook niet aan wie ze mij anders hadden moeten koppelen”, ging Hesters verder. “Tim Torn Teutenberg werd hier al eens tweede in de Toekomstzesdaagse. Met een slechte maat, dat mag gezegd worden. Hij weet dus hoe hij op deze piste moet koersen. Op het recente WK omnium werd hij vijfde. Als je de uitslagen van dat WK omnium van de voorbije tien jaar erbij neemt zal je merken dat nooit sukkelaars in die top vijf staan. We beginnen in de schaduw, van ons wordt niet veel verwacht, maar ik denk dat we kunnen verrassen.”

Klein verschil

Hesters eindigde al twee keer zesde, vorig jaar werd hij vijfde. Telkens met Otto Vergaerde die deze Gentse zesdaagse laat passeren. “Als atleet wil je altijd meer”, benadrukte de neoprof van Sport Vlaanderen-Baloise. “Voor mij is de Gentse zesdaagse een WK. Ik bereid me op dezelfde manier voor. Dus hoop ik dicht bij het podium te eindigen. Maar de concurrentie is niet min. Dit keer zijn er veel koppels die kunnen meedoen voor het klassement. Want er staan heel wat echte baanwielrenners aan de start. In ‘t Kuipke is het niveau elk jaar superhoog, maar dit keer gaan de verschillen kleiner zijn.”