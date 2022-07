Jules Hesters klopt in Ninove medevluchter Dries De Bondt en boekt eerste profzege: “Ben ik trots op”

WielrennenNeoprof Jules Hesters heeft zijn eerste profzege beet. In een duel met Dries De Bondt schreef hij in Ninove de Grote Prijs Beeckman-De Caluwé op zijn naam. Ploegmaat Jens Reynders, vorig jaar winnaar van deze profkoers, werd derde.

Na het BK in Middelkerke bouwde Hesters (23) zoals elke prof een korte rustperiode in. Daarna laste hij in samenspraak met trainer Sam Piers een stevige trainingsperiode in. Doorspekt met de profkermiskoersen in Houtem-Vilvoorde en Kemmel. “In Vilvoorde reed ik in de kopgroep twee maal lek, maar voelde ik dat het goed zat”, blikt Hesters terug. “Kemmel Koerse was iets anders. Toen stond ik na een zware trainingsweek niet fris aan de start.”

Meerderheid bewaren

Sport Vlaanderen-Baloise zakte met zeven renners naar Ninove af.

“Vooraf was het plan om in de ontsnappingen altijd in de meerderheid te proberen zijn”, gaat Hesters verder. “Het was vrij lang een gesloten wedstrijd, supersnel ook. Rond halfweg raakten we met vijftien voorop. Jens Reynders, titelverdediger in Ninove, en ik waren mee. Iets meer dan twee ronden van het einde reed vier man weg. Met Dries De Bondt en ook Jens Reynders. In een tegenaanval met vijf man schoof ik mee met onder meer Tom Van Asbroeck. Ik kon me laten meedrijven, op kop moest ik niet komen. Een halve ronde van het einde sloten we bij de vier leiders aan. Meteen gaf Dries De Bondt er een stevige klets op. Ik was onmiddellijk mee.”

EK-piste in München

Het duo bleef uit de greep van de rest. Hesters verschalkte in de Onderwijslaan De Bondt, gewezen nationaal kampioen en winnaar van een rit in de Giro 2022. “Ben echt trots op mezelf”, glundert Hesters. “José De Cauwer zegt het op televisie vaak: probeer maar eens een koers te winnen. Ben fier dat het in mijn eerste jaar bij de profs gelukt is.”

Zondag werkt Hesters de Grand Prix Pérenchies, een kasseikoers, af. Daags nadien verschijnt hij aan de start van de profkermiskoers in Westrozebeke. “Groot doel deze zomer zijn de Europese pistekampioenschappen in München van 11 tot 16 augustus”, besluit de Gentenaar. “Welke nummers ik daar zal rijden weet ik niet, maar de afvalling staat uiteraard in het rood aangekruist.”

