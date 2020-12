Jules Coolen (Leuven): “Coach brengt passie en temperament over op de groep”

De hockeyers van Leuven sloten het eerste deel van de competitie af met een 3-1 overwinning tegen Antwerp. Leuven plaatste zich in die eerste ronde vlot voor de top acht en gaat einde februari met vertrouwen de play-offs tegemoet. Het team van coach Xavi Trenchs komt dan in een poule met Watducks, Orée en Beerschot.

Vier jaar geleden maakte de 21-jarige Jules Coolen, die in Leuven toegepaste economische wetenschappen studeert, de overstap van zijn thuisclub Taxandria in Turnhout naar Leuven. Hij startte bij de Boys U19, maar is intussen een basisspeler in de ploeg van de Spaanse coach Xavi Trenchs. “Dat ik een vaste waarde ben, dringt nog niet helemaal door”, lacht Coolen. “Ik voel me nog altijd die jongere, die elke wedstrijd zijn kans moet grijpen.”

Sterke eerste ronde

Dankzij een sterke competitiestart en zeer regelmatige prestaties werd het voor Leuven een vrij vlotte kwalificatie voor de play-offs. “We blikken inderdaad tevreden op die eerste ronde terug”, zegt Coolen. “We verloren alleen met zware cijfers (5-0) van Gantoise. Een misstap, maar de strenge score was wel wat overdreven. Gantoise lijkt me wel hét te kloppen team. Ook in de vorige stopgezette competitie speelden de Oost-Vlamingen reeds ijzersterk. Toch is er in het nieuwe jaar veel mogelijk. We proberen ons alleszins via de poulefase in de top vier te werken.”

“Met Pat Harris, Lucas Vila, Sean Murray en Jérôme Dekeyser deed de club dit seizoen geslaagde transfers”, zegt Coolen. “Er kwam veel ervaring bij. Voor de jongere spelers betekende dat een uitstekende leerschool. Als sleeper kan ik veel opsteken van spelers als Dekeyser en Luke Madeley. En dan is er natuurlijk nog Simon Gougnard, die als tophockeyer zijn vele ervaringen deelt.”

Energieke Trenchs

De kans dat de spelers van Leuven tijdens de wedstrijd de teugels vieren is klein met de energieke coach Xavi Trenchs langs de zijlijn. “Het is reeds zijn derde seizoen als T1, we zijn dat helemaal gewend”, lacht Coolen. “Het Spaanse temperament en de passie probeert hij over te brengen op de groep. Hij is enorm gedreven.”

Constant verbeteren

Internationale selecties heeft Coolen nog niet achter zijn naam. Heeft hij als jonge verdediger in een Belgisch topteam nooit de Red Lions in het achterhoofd ? “Ik wil constant verbeteren, maar de druk om absoluut Red Lion te worden is er zeker niet”, zegt Coolen. “Als de kans zich aandient zal ik die uiteraard met beide handen grijpen. Vrienden vragen inderdaad wel eens of het voor mij richting nationale ploeg gaat. Mijn papa is Nederlander en ik heb de dubbele nationaliteit. Ik zou dus ook voor Nederland kunnen spelen. Maar voor alle duidelijkheid: ik voel me wel voor honderd procent Belg.”