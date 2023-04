Jul Hélin pakt zilver op PK tijdrijden voor eigen deur: “Parcourskennis was wellicht een voordeel”

Autosport Golden Horse uit Voeren wint de eerste manche van de 2CV Racing Cup op Circuit Zolder

De openingsmanche van het seizoen 2023 van de 2CV Racing Cup zorgde voor een déjà vu. In 2022 stond het Golden Horse Racing Team al eerder op de hoogste trede van het podium op Circuit Zolder. Twaalf maanden later was dat opnieuw het geval en weer was het dus een groene Dyane die als eerste over de finish kwam. Luc Marchant, die het team in de kleuren van zijn restaurant kwam aanmoedigen, zag dat zijn reis uit Voeren niet voor niets was geweest.