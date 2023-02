Judoka Karel Foubert na zilver op European Open in Sofia op koers richting eerste WK bij de seniors

judoOp de European Open in Sofia pakte Karel Foubert (-90 kg) zondag een zilveren medaille. In de finale verloor hij van Roland Goz. Stilaan wordt de Hongaar, 42ste op de wereldranglijst, het zwarte beest van de judoka uit Temse die naar de Spelen in Parijs wil.

“Viermaal kwam ik uit tegen de Hongaar, vier keer verloor ik van hem”, zucht Foubert (24). “Nochtans probeerde ik hem telkens op een andere manier aan te pakken. De juiste methode heb ik blijkbaar nog niet gevonden. De finale van zondag probeer ik nu grondig te analyseren. Om het duel de volgende keer wél naar mijn hand te zetten.”

Ondanks verlies in die finale keerde Foubert tevreden huiswaarts. Omdat hij zich zondag in de aanloop naar de competitie niet zo lekker voelde, maar toch om de gouden medaille kon kampen. “Pas zaterdag maakte ik de verplaatsing naar Sofia, het was een moeilijke vlucht en in de nacht van zaterdag op zondag sliep ik niet zo goed”, verduidelijkt hij. “Op de mat miste ik frisheid en energie. In m’n eerste kamp kwam ik al na twintig of dertig seconden waza-ari achter. Gelukkig kon ik dat rechtzetten. Voor de tweede kamp begon ik wat vroeger aan mijn opwarming. Dat was een goeie beslissing. Ondanks de mindere dag pepte ik mezelf op en bereikte ik de finale. Zodat ik met zilver toch content ben.”

Tweede Grand Slam

Eerder dit jaar werd Foubert zevende op de Grand Prix in Portugal. “In een Grand Prix mijn beste resultaat tot nog toe”, benadrukt hij. “Op 26 februari vertrek ik voor één week op oefenkamp naar Polen. En op 2 april staat voor mij de Grand Slam in Antalya op de kalender. Inderdaad, na Abu Dhabi vorig jaar wordt dat mijn tweede Grand Slam. In die toernooien vallen de meeste punten te verdienen. Volgende zomer de Olympische Spelen in Parijs halen is nog altijd het grote doel. Daar denk ik elke dag aan. Nog anderhalf jaar te gaan: dat is lang en niet lang.”

Foubert heeft nog wat werk. Op de internationale ranking staat hij 86ste, op de olympische ranking zestigste. Intussen stapte Sami Chouchi, om in de -81 Matthias Casse te ontlopen, over naar de -90. De Waalse judoka staat 79ste op de olympische tabel. In theorie mag de top achttien in 2024 naar Parijs. “Blijf ik in de top honderd van de wereldranking kan ik in mei naar Doha, naar mijn eerste wereldkampioenschap bij de seniors”, aldus Foubert.

