Judoclub Nevele met vier judoka’s naar de Vlaamse jeugdkampioenschappen in Ingelmunster

Voetbal Challenger Pro League Lierse en Thibaut Van Acker hebben in Lommel genoeg aan punt voor top zes: “We gaan uit van het positieve”

Lierses opdracht op de slotdag van de reguliere competitie is duidelijk: als de Pallieters niet verliezen in Lommel zijn ze zeker van een plaats in de titelplay-offs. “Een punt is genoeg, maar we gaan wel voor de winst”, zegt kapitein Thibaut Van Acker (31).

9 februari