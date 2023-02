Judoclub Ardooie met tien judoka’s naar Belgische titelstrijd in Tielt: “Ze mogen allen ambitie hebben”

“Vier gouden medailles, twee zilveren en nog eens vier keer brons is een zeer goed resultaat”, reageert trainer Joeri Vermeersch. “Maar fenomenaal is het nu ook weer niet. Ardooie hoort niet tot een grote agglomeratie, is geen stad, dat klopt. Met de club zijn we al vele jaren hard aan het werk. We maken in de scholen in Ardooie en onmiddellijke buurt publiciteit, we bieden initiatie aan, zowel toppers als recreanten zijn welkom. Dat leidt tot degelijke mond-aan-mondreclame. Het succes op de regionale kampioenschappen is de vrucht van jaren hard werk. Maar het staat niet alleen. Op een internationaal toernooi in Eindhoven eerder dit jaar voor dezelfde leeftijdscategorieën was Ardooie de beste Belgische club.”