Judo Vlaanderen is duidelijk: “Tot 1 september geen toernooien noch kampioenschappen”

JUDOJudo Vlaanderen vraagt van haar leden nog dik zeven maanden geduld. Want toernooien, provinciale trainingen en jeugdkampioenschappen worden tot 1 september 2021 opgeschort. Eén zaak is zeker: de communicatie is duidelijk!

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Voetbal Vlaanderen wacht Judo Vlaanderen het Overlegcomité van de overheid van vrijdag 22 januari niet af om klare wijn te schenken. Dat blijkt uit een persmededeling die maandagnamiddag werd verstuurd. “Ook al begint door de verdeling van een vaccin tegen Covid-19 een beetje licht de donkere coronatunnel binnen te dringen, toch beseffen we dat onze vrijheid daarmee nog niet onmiddellijk herwonnen wordt”, opent het bericht van operationeel manager Sophie Block. “We moeten geduld blijven oefenen tot een substantieel deel van de bevolking gevaccineerd is. Voorzichtigheid en het naleven van de opgelegde veiligheidsmaatregelen blijft belangrijk.”

“We hopen dat de clubwerking stelselmatig mag heropstarten en zijn blij dat meer clubs weer trainingen voor U12 mogen organiseren. Al is dat jammer genoeg nog niet overal mogelijk. De gekende maatregelen tegen de verspreiding van het virus blijven invloed hebben op werking en planning van de federatie. Zo worden alle toernooien én jeugdkampioenschappen voorlopig opgeschort tot 1 september. Ook provinciale trainingen, ongeacht de leeftijd, en andere activiteiten van Judo Vlaanderen of de provincies worden tot die datum opgeschort.”

Digitalisering op punt brengen

Judo Vlaanderen werkt intussen aan een nieuwe kalender. Daarin krijgen de jeugdkampioenschappen prioriteit. Die zullen in het najaar plaatsvinden. Terwijl ze anders altijd in januari worden opgestart en doorgaan naar de Vlaamse en Belgische jeugdkampioenschappen. Ook de Callant Cup - de Vlaamse interclubkampioenschappen - zal in het najaar plaatsvinden. “Maar de klassieke manier van toernooien organiseren zal misschien wijzigen”, gaat de persmededeling voort. “Clubs zijn terecht bezorgd, want het ziet ernaar uit dat toernooien in eerste instantie zonder publiek zullen moeten plaatsvinden. Voor organiserende clubs is dat financieel een zware dobber.”

“Als federatie gaan we creatief moeten zijn om als het kan voor 1 september in een ander format tornooien te organiseren”, besluit het persbericht. “Om judoka’s en trainers perspectief te geven. Intussen werken we aan de verdere digitalisering van de ledenadministratie. Eind februari mogen de eerste aanpassingen verwacht worden.”