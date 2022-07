Judith Vandermeiren reist met vertrouwen naar Nederland voor WK: “In het verleden deden we het altijd goed in Amstelveen”

hockey vrouwenDonderdag was het inpakken voor de Red Panthers op het WK in Terrassa. Als tweede in de poule dient immers de trip naar Amstelveen gemaakt te worden. Zaterdag winnen tegen Chili en dan viert Judith Vandermeiren in kwartfinale haar 200ste cap. “Dat zou dan voor 10.000 man in het Wagener Stadion tegen Nederland zijn. Mooier kan haast niet”, aldus de speelster van Braxgata.

In Terrassa hockeyden de Red Panthers woensdagavond tegen Japan de ontgoocheling van het verlies een dag eerder tegen Australië vlotjes weg: 3-0. “Na de match tegen Australië hebben we ’s avonds zeer laat nog samen gezeten en gezegd dat er geen tijd was om teleurgesteld te zijn”, aldus de 27-jarige Judith Vandermeiren, al 198 matchen een bepalende speelster bij de Red Panthers. “We zijn nog steeds in de running op dit WK. We zijn fier om voor België te spelen en dat hebben we tegen Japan getoond. Dat verlies tegen Australië blijft wel ongelukkig. Zij scoren twee ‘floddergoals’ en wij kregen voor het eerst sinds lang de bal niet tegen de netten. Op strafcorner hield die Australische lijnstopster er alles uit. Tegen Japan stuwden we ons gemiddelde op strafcorner gelukkig de hoogte in. Dat is goed voor het vertrouwen.”

Zilver en brons in Amstelveen

Door de nederlaag tegen Australië zat een verlengd verblijf en enkele dagen relaxen in Terrassa er dus niet in voor de Panthers. Donderdagochtend werd de verplaatsing van Spanje naar Amstelveen gemaakt. Zaterdag om 19.30 uur spelen ze in Nederland de cross-over tegen Chili, bij winst gaat het dinsdag in kwartfinale voort tegen thuisland en toernooifavoriet Nederland. “Dit is alleszins een moeilijkere weg”, grijnst Vandermeiren. “We zijn mentaal echter helemaal voorbereid op onze komende opdrachten. Met zilver op het EK 2017 en brons op het EK 2021 deden we het in het verleden in het Amstelveense Wagener Stadion altijd goed. In de cross-over is Chili een gunstige tegenstander. Dat land is blij om er voor het eerst op een WK bij te zijn en hockeyt met heel veel passie. Het is aan ons om het ritme van de wedstrijd te bepalen.”

200 caps

Winnen is zaterdag dus de opdracht tegen Chili en dan wacht dinsdagavond de absolute knalaffiche in kwartfinale tegen Nederland. Die match zou uitgerekend de 200ste cap voor Vandermeiren betekenen. “Dat zou een droom zijn”, glimlacht ze. “Natuurlijk had het een beter scenario geweest om Nederland later op het toernooi te treffen. Het moet wel een ongelooflijke ervaring zijn om een WK-match voor 10.000 toeschouwers in het Wagener Stadion te spelen. Of we een terugkeer naar Terrassa voor de eindfase van het toernooi volledig uitsluiten ? Absoluut niet, ook Groot-Brittannië won op de Olympische Spelen al eens van Nederland. Als het in onze hoofden juist zit, kan alles.”

Van de huidige kern Red Panthers kan Vandermeiren dinsdag de vijfde speelster worden met 200 caps. Alleen Barbara Nelen (287), Alix Gerniers (234), Louise Versavel (216) en Aisling D’Hooghe (210) gaan haar voor.

