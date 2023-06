Judith Vandermeiren op de goede weg met Red Panthers: “Er zit iets speciaal in deze groep”

voetbal VV Alveringem doekt na meer dan 30 jaar mannenteam op in provincia­le - Wildgroei aan vele B-elftallen brengt kleinere clubs in ademnood

Ruim dertig jaar kleurden de geel-blauwe shirts van VV Alveringem de West-Vlaamse (provinciale) reeksen in het mannenvoetbal. Daar komt nu een einde aan, want de Westhoekclub kan in functie van volgend seizoen niet voldoende spelers op de been brengen om een competitieve eerste ploeg uit te bouwen. De eerste vrouwenploeg blijft wel bestaan en speelt in tweede provinciale.