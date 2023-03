Jubilaris Ahmed Sababti van Rode Duivels terug naar FT Antwerpen: “We zullen Malle niet onderschatten”

De voorbije week zat Ahmed Sababti als het ware in een rollercoaster. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Georgië werd hij door de voetbalbond gehuldigd voor zijn honderdste interland (die hij drie dagen eerder speelde in Oostenrijk). “Uiteraard was het leuk dat de bond aan mij heeft gedacht en mijn prestaties erkent. Het aandenken krijgt een prominente plaats. Toch zal niemand mij kwalijk nemen dat ik liever een ander cadeau had gekregen: de drie punten. Aanvallend speelden we een sterke partij tegen de Georgiërs. Er zullen niet veel ploegen tegen hen vier doelpunten maken. Defensief was het echter rampzalig. We moeten lessen trekken uit de nederlagen tegen de Georgiërs. Scherper zijn in de duels bijvoorbeeld. Dit gegeven moeten we meenemen naar het vervolg van het WK-toernooi.”