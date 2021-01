Joyce Vanderbeken naar BK in Meulebeke: “Vierde of vijfde worden kan, tiende eindigen eveneens”

“Sanne Cant is nog altijd de beste Belgische, maar in vergelijking met de voorbije jaren steekt ze er niet zo ver meer bovenuit”, denkt Vanderbeken. “Het zou een spannende titelstrijd kunnen worden. Wat mezelf betreft denk ik dat vierde of vijfde worden er inzit, maar tiende eindigen kan ook. Ik vind dat we met enkele rensters aan elkaar gewaagd zijn. Zoals Loes Sels, Ellen Van Loy, Marthe Truyen, Karen Verhestraeten en ik. Veel zal afhangen van de vorm van de dag. Zelf sukkel ik met de rug. Geen letsel, eerder vermoeidheid. Begin december liep ik een coronabesmetting op. Echt ziek werd ik niet, wel heel moe. Hoofdpijn kreeg ik ook en die keert soms terug. Door de besmetting verloor ik smaak en geur, maar dat is opgelost. Twee weken bleef ik uit competitie. Ik hervatte in Namen, maar was vermoeid. Een gevoel dat bleef. In Hulst werd ik vorige zondag voor het eerst sedert lang één ronde voor het einde uit wedstrijd genomen. Daar was ik niet eens boos om want ik was op.”