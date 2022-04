Joyce Van Ee bokst voor de Belgische titel in Sint-Truiden: “Ik ben een echt bijtertje”

Diégo Cambier en De Panne bezig aan mooie eindspurt: “Jeugd krijgt volop zijn kans”

“Het klopt dat wij in goede doen zijn”, laat doelman Diégo Cambier ons weten. “Zo hielden we in onze jongste twee wedstrijden eveneens de nul. Het vertrouwen zit goed en de kansen die we creëren, vinden voorlopig vlot de weg naar de netten. Het is een groot verschil met de periode vlak na de winterstop: toen verloren we vier weken op rij. De oorzaak? Misschien hebben we iets te lang stil gezeten en kostte het ons zo wat extra moeite om het goede ritme opnieuw te vinden. Sinds maart staan we er echter opnieuw en halen we goede resultaten.”

22 april