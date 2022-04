Joy Van Den Bogerd en City Pirates willen blamage in Hasselt doorspoelen tegen Wijgmaal: “Voldoende recanchegevoelens”

Bij City Pirates voetbalde men dankzij een 15 op 18 de voorbije weken op een wolk, maar daar tuimelden de troepen van Kevin Van Haesendonck vorig weekend toch even af. Op bezoek bij Hasselt liep het voor geen meter en na negentig minuten stonden de forfaitcijfers op het bord. Tijd voor eerherstel dan maar in het duel met Wijgmaal, de op een na laatste in de stand en wachtend op een zege sinds 28 november. Tegenstander toen...City Pirates.

“Zo’n wedstrijden zoals die van vorige week kom je gelukkig niet te vaak tegen in een seizoen”, blikt Pirates-kapitein Joy Van Den Bogerd eerst nog even terug op de 5-0 in Hasselt. “Het was een totale offday en dat was van de heenwedstrijd tegen Wijgmaal geleden. Waar het mis liep? Het ging vooral al heel snel de verkeerde kant uit. We werden verrast door hun spelsysteem en voor we het goed en wel beseften, stonden we 2-0 achter.”

Veldspeler in doel

“Het werd ook nog 3-0 en daarna werd doelman De Schoenmaeker uitgesloten met een, wat mij betreft, lichte rode kaart. De speler van Wijgmaal trapte de bal tegen zijn arm buiten de zestien, maar die arm was tegen zijn lichaam. De ene scheidsrechter fluit daar niet voor, maar deze vond rood terecht. Daar heb je dan niets tegen in te brengen en vervolgens moesten we nog bijna een uur met een veldspeler in doel de wedstrijd afwerken omdat Verbist nog out is en we geen reservedoelman op de bank hadden.”

“Dan is het een kwestie van zoveel mogelijk te vermijden dat er op doel geschoten kan worden. Seppe (Somers red.) deed het niet onaardig, maar je kan niet verwachten dat hij alle ballen pakt. Ik vond dat we het na rust met z’n tienen nog vrij goed deden in die omstandigheden, maar jammer genoeg vond Hasselt toch nog twee keer een gaatje. Een keer scoorde het met een afgeweken bal, typerend voor de wedstrijd.”

Revanche

“Het spreekt dus voor zich dat we naar het duel met Wijgmaal toeleven met de nodige revanchegevoelens. Niet alleen op basis van de partij in Hasselt, maar dus ook na de heenmatch. Zij zullen hun stunt uit de heenronde willen herhalen en ze moeten ook winnen met het oog op de barrages. Maar van de resterende vier wedstrijden spelen wij er nog drie thuis en daar moeten we een feest van proberen te maken. Er staat niets meer op het spel, want door de belachelijke voorwaarden van de voetbalbond maken we geen kans op een licentie voor eerste nationale. We willen het seizoen dus vooral met een goed gevoel afsluiten.”

Herstel

“Ikzelf ook, want ik hoop dat het blessureleed nu definitief verleden tijd is. Ik moet hout vasthouden, want het is niet de eerste keer dat ik het zeg, maar momenteel ondervind ik helemaal geen hinder meer. Ik nam mijn tijd om zowel de knie als de hamstring te laten herstellen en dat loont, heb ik de indruk. Maar het zal deugd doen als het seizoen er op zit. Het eerste, volledige post-coronaseizoen liet z’n sporen na op fysiek vlak en iedereen zal de tijd goed kunnen gebruiken om daarvan te herstellen.”