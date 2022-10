Joy Van De Bogerd en City Pirates gaan na 0 op 6 en pandoering tegen RC Mechelen op zoek naar eerherstel tegen leider Cappellen: “Als ploeg reageren”

“De wedstrijdomstandigheden waren niet bepaald in ons voordeel”, blikt Van Den Bogerd nog eens terug op de afstraffing tegen Racing Mechelen. “We slikten voor rust twee vermijdbare goals, eentje op vrije trap en de tweede die na een corner werd binnen gefrommeld. Na de pauze kwamen we met goede intenties uit de kleedkamer, maar pak ik na een kwartier een domme rode kaart. Ik blijf er bij dat de actie geen rood waard was, maar ik liet me wel kinderlijk vangen en daar zoek ik geen excuses voor.”

“De precieze omstandigheden? Ik werd getackeld en wilde daarop verhaal halen bij de Racing-speler (Heyvaert red.). Dat deed ik op volle snelheid, maar ik stopte toen ik bij hem was. Alleen zwaaide ik op het laatste moment mijn armen open. Daarbij raakt ik hem niet, maar hij gebruikte de beweging slim om tegen de grond te gaan. De scheidsrechter trapte er in, maar ik neem hem niets kwalijk. Hij moet op een fractie van een seconde beslissen en zelfs op de beelden is het niet goed te zien dat er eigenlijk niets aan de hand is. Ik neem mijn volle verantwoordelijkheid. Mede door die uitsluiting werd het voor Racing nog makkelijker om de score op te drijven. Ze hebben veel kwaliteit en loopvermogen in de ploeg en dat speelden ze perfect uit.”

Zwaar programma

“Dan luidt het cliché inderdaad dat je beter een keer met 0-5 verliest dan vijf keer met 0-1, maar feit is wel dat we dringend punten moeten pakken. Met Cappellen dat op bezoek komt en een trip naar Bocholt is het programma niet van de poes en in het slechtste geval draait dat uit op een 4 op 21. Dat zou weliswaar geen correcte weerspiegeling zijn van wat we verdienen, maar als we niet opletten wordt het wel realiteit.”

Collectief

“De oorzaken? Ik kan niet meteen mijn vinger op de wonde leggen. Op kwalitatief vlak is deze kern in mijn ogen sterker dan die van vorig seizoen waarmee we een geweldige terugronde neerzetten. Ik wijt het aan een collectieve vormcrisis waarvoor we snel oplossingen moeten vinden. Afgelopen dinsdag was er een groepsgesprek dus hopelijk was dat een goede basis om het tij te keren.”

En dan lijkt de derby tegen leider Cappellen met ex-City Pirates coach Tom Schipper aan het sportieve roer daarvoor het ideale toneel. “Aan motivatie is er alvast geen gebrek”, aldus Van Den Bogerd. “Veel jongens werkten met de coach samen, hier of bij Lyra-Lierse, en zelfs onze trainer (Spencer Verbiest red.) was hier nog speler onder zijn sportieve leiding. Ik ben er ook van overtuigd dat we Cappellen pijn kunnen doen, maar dan alleen als we als ploeg strijden voor elke centimeter grond. Met elf individuen op het veld wordt het niks.”