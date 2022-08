Joy Kersten zet KRC Genk Ladies op weg naar een ruime 0-4 zege in Charleroi: “Opnieuw voor elkaar gestreden”

Na de ontgoochelende prestatie tegen Woluwe had Genk Ladies iets goed te maken. Het groepsgesprek zorgde ervoor dat alle neuzen opnieuw dezelfde richting wezen. Vanaf de eerste minuut ging het Genkse team er voor de volle honderd procent tegenaan. De dominantie was enorm. Sneyers, Vanzeir en Camps zorgden voor het eerste gevaar. Doelpunten bleven aanvankelijk uit, maar halverwege de eerste helft was het toch raak. Joy Kersten bediende Lisa Petry die knap in de hoek binnenschoof. Op slag van rust bouwde Kersten met een heerlijke lob de stand verder uit. Ook na de rust stond er geen maat op de Genkies. Na een hoekschop van Sien Vandersanden trapte Janne Geers beheerst de 0-3 tegen de netten. Sterre Gielen legde met een vluchtschot de eindcijfers vast. De opluchting in het Genkse kamp was groot.

Opnieuw voor elkaar gevochten

Ook uitblinkster Joy Kersten genoot met volle teugen. “Verleden week zaten we in zak en as en vandaag hebben we de puntjes terug op de i gezet”, blikt Kersten terug. “Belangrijk was het groepsgevoel terug te krijgen. En dit is gelukt. Tijdens de week hebben we de partij tegen Woluwe op een volwassen manier geanalyseerd en en ieder heeft zijn zeg kunnen doen. Vandaag heeft iedereen onze reactie gezien. Er werd hard gewerkt en iedereen heeft zich dubbel geplooid. Met deze driepunter staan we weer net onder de top geklasseerd. Uiteraard geeft dit een goed gevoel. Enkel is het jammer dat we nu twee weken competitievrij zijn. We hadden net de goede flow te pakken. In de plaats spelen we volgend weekend een oefenpartij tegen PSV, gevolgd door een wedstrijd in de beker, aldus Joy Kersten.