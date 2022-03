Jouk Vermeeren wil zo snel mogelijk zeker zijn van de titel met Hoogstraten: “Het zou al heel gek moeten lopen als we geen kampioen worden”

Het lijkt na het voorbije weekend niet meer de vraag of Hoogstraten de titel pakt, maar wel wanneer. “We hebben inderdaad een heel mooie zaak gedaan, waardoor het al heel gek zou moeten lopen als we geen kampioen worden”, weet linksachter Vermeeren. “En liefst zo snel mogelijk, want het is de laatste weken vooral op karakter dat we punten pakken. Bovendien hebben we met onder meer Belisia, Londerzeel en Lyra-Lierse niet het eenvoudigste programma in de resterende zes matchen.”

Lastige avond

Vermeeren is duidelijk niet gerust in een goede afloop zaterdag. “Ik verwacht me aan een heel lastige avond. Thuis hadden we het bijvoorbeeld ook best moeilijk met de Limburgers. We zijn uiteindelijk wel gewonnnen, maar hoewel we toen in een heel goede flow zaten, werd het toch maar 1-0. Anderzijds hebben we ondertussen bewezen dat we ook zonder het sprankelende voetbal van de eerste competitiemaanden punten kunnen blijven pakken.”

Niveau opkrikken

Zo wonnen de Rooikens afgelopen weekend tegen Tongeren een zevende van hun laatste acht thuiswedstrijden met één goal verschil. “Als we ook buitenshuis willen blijven winnen, zal het wel beter moeten dan voorbije zaterdag. Belisia staat tenslotte niet voor niks in de top vijf. Bovendien zitten we met wat geblesseerden en twijfelgevallen. Al ben ik ervan overtuigd dat onze trainer ook zonder die jongens wel een plannetje zal uitdokteren zodat we er opnieuw staan als ploeg. Ik hoop zelf trouwens ook mijn niveau terug wat te kunnen opkrikken, want het zware seizoen begint stilaan zijn tol te eisen. Het is de laatste weken vooral op mentaliteit, maar het is voor de goede zaak (lees: titel) hé (lacht).”

