Jouk Vermeeren gaat op zoek naar eerste punt(en) met Hoogstraten: “Twijfels de kop indrukken”

De Rooikens tankten afgelopen weekend alvast het nodige vertrouwen met een 1-3-bekerzege op het veld van tweedenationaler Tubeke. “De beker mag dan misschien geen hoofddoel zijn. Toch is het altijd leuk om te kunnen winnen”, vertelt Vermeeren. “Op die manier leef je toch met een iets beter gevoel toe naar de eerstvolgende match. Iets wat in ons geval mooi meegenomen is, want de wedstrijden volgen elkaar in sneltempo op.”

Opsteker na corona

Vemeeren opende zaterdag de score met een heerlijk afstandsschot. “Ik scoor als verdediger sowieso al niet te vaak en als de bal dan zo lekker binnenvliegt, is dat extra leuk. Bovendien kon ik wel een opsteker gebruiken nadat ik vorige week nog forfait moest geven voor de competitiestart vanwege corona. Daarom heb ik tegen Tubeke trouwens ook maar een helft gespeeld. Niet dat ik nog heel veel last had van de besmetting, maar we wilden gewoon geen enkel risico nemen.”

Met de komst van Winkel Sport moeten Vermeeren en Hoogstraten morgenavond al opnieuw aan de bak. “En vol, want het is blijkbaar een zeer ervaren ploeg waartegen je absoluut niet op achterstand mag komen. Anderzijds moet het ons wel wat vertrouwen geven dat we tegen OHL zeker niet zijn weggespeeld. Het is alleen bijzonder zuur dat we in de slotminuten nog een frommelgoal slikten, waardoor we uiteindelijk toch met lege handen achterbleven.”

Zoeken naar automatismen

Vermeeren hoopt morgenavond voor eigen volk wel iets kunnen te rapen. “Des te sneller de nul van het bord is, des te beter. Op die manier kunnen we de twijfels bij sommige mensen wat de kop indrukken. Al begrijp ik hen ook wel ergens na een vrij wisselvallige voorbereiding. Het is duidelijk nog wat zoeken naar automatismen met de nieuwe jongens voorin, maar ik hoop dat het goed komt.”

