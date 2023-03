Jossue Dolet en Rupel Boom staan voor matchen van de waarheid: “Vertrouwen in nieuwe aanvalstactiek”

Rupel Boom verloor vorige week met 0-4 van FC Luik, maar de vraag is of dat ook als een blamage kan worden omschreven? De Luikenaars bleken een klasse te sterk en dat zijn ze dit seizoen al wel vaker gebleken voor hun tegenstand. Feit is wel dat de Steenbakkers zich geen soortgelijke cijfers kunnen veroorloven in de duels die ertoe doen. Zoals komend weekend op bezoek bij de U23 van Antwerp. Een degradatieduel pur sang waarin alleen de drie punten tellen.

We blikten op de wedstrijd vooruit met Jossue Dolet. De 20-jarige huurling van KV Mechelen kwam deze winter naar Boom en is een maand na zijn komst nog steeds op zoek naar zijn eerste goal. “Ik moet toegeven dat ik het niveauverschil tussen eerste en tweede nationale niet zo groot had verwacht”, zegt Dolet. “Maar positief voor mijn ontwikkeling is het natuurlijk wel. Verder heb ik een goed gevoel bij de coach, de staf, de spelersgroep en het bestuur. Jammer genoeg vertaalde dat goede gevoel zich niet in puntenwinst. De voorbije maand was lastig, maar met Knokke, Patro Eisden en Luik was het programma ook niet bepaald eenvoudig.

“Hoe we dat zware verlies tegen Luik verteerden? Het kwaliteitsverschil konden we niet ontkennen. Ons plan was om zo lang mogelijk de nul te proberen houden, want in wedstrijden waarin Luik niet scoorde voor de rust hadden ze altijd moeilijk. Maar als je dan na zes minuten 0-2 achter staat, weet je dat het héél moeilijk wordt om dat nog om te keren. Ik ben er wel van overtuigd dat we hier als team sterker zullen uitkomen.”

Nieuwe tactiek

“Mijn rol in deze omstandigheden? We scoren moeilijk en komen ook moeilijk tot kansen. Dan zit je als aanvaller niet in de makkelijkste positie. Maar de coach probeert een nieuwe aanvalstactiek in de groep te slijpen en wij doen onze uiterste best om die zo snel mogelijk op te pikken. Ikzelf, maar ook de andere spelers, hebben daar het volste vertrouwen in én een goed gevoel bij. Dan ben ik er van overtuigd dat ook mijn eerste goal snel zal volgen.”

“Of ik nog rustig ben nu die op zich laat wachten? Ik baal er natuurlijk wel van, want als aanvaller wil je scoren, maar ik maak me er geen zorgen over. We werken aan een oplossing en dan hoop ik dat met uitbreiding het hele team daar van profiteert. Wie scoort, maakt mij echt niet uit. Ik wil gewoon meer punten pakken.”

Ervaring

En die punten zijn broodnodig. In die mate zelfs dat voor het tweeluik met eerst Jong Antwerp en daarna het al zeker degraderende Ninove (de club vroeg geen licentie aan voor volgend seizoen) eigenlijk alleen een zes op zes volstaat. “Daar zijn we ons van bewust”, aldus Dolet. “Er zijn nog 33 punten te verdienen, maar we mogen de concurrentie in deze fase niet van ons laten weglopen. We zullen dus voor de aanval kiezen en tegelijkertijd moeten we ons surplus aan ervaring uitspelen. De beloftenteams hebben kwaliteiten, maar wij ook en dan wordt het zaak om volwassener te spelen dan zij.”

Voor de volledigheid: de wedstrijd tegen Jong Antwerp wordt wel degelijk zondagnamiddag afgewerkt op Het Lisp, aftrap om 14.30 uur.