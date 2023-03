Joshua Zimmerman wil zich tonen met U23 OHL: “Blij dat derby tegen KVK Tienen op Den Dreef wordt gespeeld”

voetbal eerste nationaleZondagnamiddag ontvangt de beloftenploeg (U23) van OHL KVK Tienen. De U23 spelen hun thuismatchen in Tienen, maar deze derby wordt aan Den Dreef afgewerkt. “Daar ben in blij om”, zegt topschutter Joshua Zimmerman (21). “Leuk stadion, prima grasmat en – dat hoop ik – veel OHL-supporters.”

Er hing altijd al een grote rivaliteit tussen eerst Stade Leuven en Tienen, en na de groot-Leuvense fusie in 2002 tussen OHL en KVK. Dat de U23 van OHL in dezelfde reeks spelen – eerste nationale, de vroegere derde nationale – en er dus na enkele jaren weer een écht duel is tussen OHL en KVK, is voor de fans van beide teams lekker meegenomen. Ook al is het geen echte topper, beide teams kamperen in de middenmoot.

“Ik heb inderdaad meegekregen dat die rivaliteit écht leeft binnen OHL, bij de club en bij de spelers”, zegt Joshua Zimmermann (21), één van de sterkhouders van de U23. Als rechtsvoetige linkerflankspeler scoorde hij al elf keer en was hij goed voor vijf assists.

Zimmerman, Nederlander afkomstig uit Curaçao – hij heeft een dubbele nationaliteit – verliet in de zomer van vorig jaar Almere City, dat in de Keuken Kampioen Divisie – Nederlandse tweede klasse – aantreedt, voor OHL. “Ik wou in het buitenland een stap voorwaarts zetten in mijn carrière. Mijn manager vond dat OHL in het plaatje paste. Ik hapte toe, ook al wist ik dat ik niet meteen voor de A-ploeg in aanmerking zou komen.”

Aanpassing

“Ik heb het hier nu heel erg naar mijn zin”, zegt Zimmerman. Al verliep de aanpassing aan het Belgische voetbal niet zo vlot. “Andere voetbalfilosofie, andere mentaliteit, andere trainingen”, zegt hij. “Ik ben een offensieve flankspeler. In Nederland houdt dat in dat je vooral voorin blijft, in België – en zeker bij OHL – ben je een wingback. Er wordt verwacht dat je niet alleen aanvallend presteert, maar ook verdedigend veel werk opknapt. Op dat vlak heb ik de voorbije maanden zeker stappen voorwaarts gezet in mijn ontwikkeling.”

Of hij alsnog hoopt op een doorbraak, richting A-ploeg? “Ik proefde er al van, ging mee op oefenstage, zat al een paar keer op de bank. Ik hoop mij in de resterende wedstrijden met de U23 nog te kunnen tonen. Na afloop van het seizoen zie ik dan wel wat er gebeurt. Eerlijk, ik ben daar momenteel niet mee bezig, dat is iets voor mijn manager. Bij OHL blijven? Ik sluit het niet uit, maar mogelijk vertrek ik.”

Rechtzetten

“Momenteel ligt mijn focus helemaal op onze jonge ploeg. En om te beginnen op die wedstrijd tegen Tienen. De heenmatch verloren we met 4-1 op het bevroren, eigenlijk onbespeelbaar kunstgrasveld in Tienen. Zondag willen we dat rechtzetten. En ditmaal moeten we de focus behouden tot het eindsignaal, want onze vorige twee matchen, tegen leider Patro Maasmechelen en in Hoogstraten, incasseerden wij in de blessuretijd nog een doelpunt. Zo verloren we onnodig vier punten.”

